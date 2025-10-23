So ist der Zeitplan für den Gleisanschluss beim Augsburger Bahnhofstunnel

Die Augsburger Stadtwerke wollen im Mai mit dem Bau des Straßenbahn-Lückenschlusses zwischen dem westlichen Ausgang des Bahnhofstunnels und der Pferseer Straße beginnen. Das etwa 200 Meter lange Gleisstück durch die Rosenaustraße soll künftig der Linie 6 nach Stadtbergen die Durchfahrt durch den Bahnhofstunnel ermöglichen und stellt auch das allererste Teilstück der geplanten Linie 5 zur Uniklinik dar. Ende 2026 soll der Lückenschluss fertig sein, Ende 2027 in Betrieb genommen werden. Bereits im Frühjahr planen die Stadtwerke die Fällung von Bäumen und Leitungsverlegungen. Die wichtigsten Fragen und Antworten dazu.

Warum ist der Lückenschluss nötig? Aktuell hat der Bahnhofstunnel, der zwischen Ende 2026 und Mitte 2027 in Betrieb gehen soll, im Westen keinen Anschluss, weil unerwartete Hindernisse bei der Genehmigung einer zwischenzeitlich vorgesehenen Trasse durchs Thelottviertel (Hörbrotstraße) auftraten. Die Stadt zog vergangenes Jahr die Notbremse und griff auf eine bereits genehmigte Variante durch die Rosenaustraße aus 2011 zurück. Oberbürgermeisterin Eva Weber (CSU) verteidigte nun bei einem Ortstermin die lange Dauer bei Bahnhofstunnel und Lückenschluss. Die Genehmigungsschwierigkeiten seien überraschend gekommen, zudem hätten Corona, Fachkräftemangel und Ukrainekrieg für Verzögerungen gesorgt. Angesichts der Umstände wäre es dennoch deplatziert, „Hurra zu rufen“, weswegen es keinen Spatenstich gibt. Ein Punkt dürfte aber auch sein, dass aktuell noch keine Genehmigung für kleine Änderungen an der Rosenau-Trasse vorliegen. Sie werden in Bälde erwartet.

Was bedeutet der Umbau für die Rosenaustraße? Stadtauswärts soll die Tram ein Gleis in der Autospur bekommen, stadteinwärts wird in der Straßenmitte ein eigener Gleiskörper angelegt. Abgeknapst wird dieser Platz an den Grünstreifen. Es werden alle Bäume zwischen Buchegger-Platz und Rosenaustraße gefällt, auf der Westseite werden wieder Bäume zwischen Parkbuchten gepflanzt. Damit zwei abbiegende Gleise von der Rosenau- in die Pferseer Straße gebaut werden können, muss wegen der Kurvenradien in der Pferseer Straße die Gleislage verändert werden. Sie rücken näher an den Straßenrand. Für eine früher dort vorgesehene Aufwertung durch Bäume oder einen Radweg ist kein Platz.

Planungen für Straßenbahnlinie 5 in Augsburg kommen nicht voran

Wird es Staus geben? Während der Bauarbeiten mit ziemlicher Sicherheit, weil die Rosenaustraße stark befahren ist. Ab 2028 mit Ende der Bauarbeiten geht die Stadt davon aus, dass die zu Stoßzeiten stark belastete Kreuzung Rosenau-/Pferseer Straße mit einer Straßenbahnlinie zurechtkommt. Bisher fährt die Linie 6 geradeaus über die Kreuzung in die Pferseer Unterführung, künftig wird sie in die Rosenaustraße abbiegen. Sollte die Linie 5 zur Uniklinik einmal in Betrieb gehen, wird diese Rechnung nicht mehr aufgehen.

Was passiert mit der Pferseer Unterführung? Sobald die Straßenbahn durch Bahnhofstunnel und Rosenaustraße rollen kann, wollen die Stadtwerke die alten Straßenbahngleise aus der Pferseer Unterführung entfernen. Die 6er (Friedberg – Stadtbergen) fährt ab Ende 2027 durch den Tunnel. Im Bahnhofstunnel werden zudem die Linien 3 und 4 in der unterirdischen Wendeschleife umkehren, sodass die unterirdische Haltestelle von insgesamt drei Linien angefahren wird. Aktuell arbeiten die Stadtwerke im Bahnhofstunnel an der Elektrik. Nach der Fertigstellung bis spätestens Mitte 2027 muss das Fahrpersonal noch für die Fahrt mit Zugsicherung im Tunnel geschult werden, bevor die Haltestelle dann in Echtbetrieb geht.

Wie geht es mit der geplanten Linie 5 weiter? Eine Straßenbahnlinie zur Uniklinik über die Bgm.-Ackermann-Straße (unter Beibehaltung der Vierspurigkeit) kommt seit Jahren wegen der Planungsprobleme nicht voran. Weber betonte, dass man an dem Projekt aber festhalte. „An der Haltung der Stadt und der Stadtwerke hat sich nichts geändert. Die Planung für die Linie 5 geht weiter.“ Stadtwerke-Geschäftsführer Rainer Nauerz sagte, man werde sich in den kommenden zwei Jahren auf die Fertigstellung des Lückenschlusses konzentrieren. Danach mache man mit der 5er weiter. Auf zeitliche Zusagen lassen sich die Stadtwerke aktuell nicht ein. Man werde auch sehen müssen, wie Fördertöpfe und technische Vorschriften in zwei Jahren aussehen.

Kommt eine Magnetschwebebahn? Weber und Nauerz halten bei diesem Thema den Ball flach. Weber sprach von einer „Phantomdiskussion“. Sich nicht nach neuen Technologien umzuschauen, wäre widersinnig, so Weber. Das heiße nicht, dass man etwas plane. Über das Stadium von Vorüberlegungen sei das Thema Magnetschwebebahn nicht gediehen. In der aktuellen Abwägung habe die Straßenbahn erste Priorität. Auch Nauerz äußerte sich ähnlich. Über die Machbarkeit nachzudenken, müsse erlaubt sein. „Aber aktuell ist die Straßenbahn das Beste.“