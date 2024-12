Circus Roland Busch: Ein faszinierendes Spektakel

Es stockt einem schon der Atem, wenn Alexander Frank unter der elf Meter hohen Zirkuskuppel an zwei Seilen durch die Manege schwebt und dabei einen Überschlag nach dem anderen macht. Doch bei dem Artisten des Zirkus Roland Busch sieht es so filigran und leicht aus, dass man seinen Aktionen nur mit offenem Mund verfolgen kann. Das Publikum, darunter viele Kinder, staunen Bauklötze. Die Premierenvorstellung des Zirkus Roland Busch am 1. Weihnachtsfeiertag ist ein faszinierendes Spektakel. Dabei hatte der Direktor Gino Frank durchaus Bedenken vor dem Start.

