„So schön hier“: Die Augsburger Light Nights begeistern die Besucher

Die Augsburger Light Nights sind wieder ein Publikumsmagnet. Tausende Menschen strömen am Freitagabend durch die Innenstadt. Sie bewundern die vielen Lichtinstallationen an den Gebäuden, stöbern bei der langen Einkaufsnacht in den geöffneten Geschäften, trinken, essen und plaudern in den Lokalen. „Wir sind erstaunt, dass so viel in Augsburg los ist“, meinen Christian und Ramona Gumbold, die aus Gersthofen gekommen sind. Sie sind nicht die einzigen, die aus dem Umland von den Lichternächten angelockt werden. Was die Besucherinnen und Besucher zu den Light Nights und der Shopping Nacht sagen.

Einkaufen? Nein, das wollen die Gumbolds aus Gersthofen nicht. Sie haben ausnahmsweise einen Abend ohne Kinder, wie sie verraten, und wollen die Light Nights genießen. Die Shopping Nacht interessierte sie nicht, sagt das Ehepaar. „Ich finde sogar, dass beide Veranstaltungen zu viel auf einmal sind“, sagt die 39-Jährige. „Die Einkaufsnacht geht da völlig unter.“ Die Meinungen gehen hier auseinander.

Light Nights 2025: Ihr gefällt es in der Augsburger Altstadt am besten

Längst nicht alle, aber etliche Geschäfte, sind gegen 21.30 Uhr immer noch gut gefüllt. In der Menschenmenge in der Fußgängerzone blitzen immer wieder Einkaufstüten hervor. Aber in erster Linie, das sagen alle Befragten, sei man wegen der Light Nights in die Stadt gekommen. Die Begeisterung ist groß.

„Wir haben noch nicht alle Spots gesehen, aber es ist auf alle Fälle so schön hier und eine tolle Idee“, finden die beiden 17 und 16 Jahre alten Freundinnen Sarach und Carolin aus Augsburg. Der 56-jährigen Christine gefällt die Atmosphäre in der Augsburger Altstadt am besten. Dort, im Lechviertel, sind die Kanäle und Hauswände bunt angestrahlt, farbenfrohe Lampenschirme sorgen für ein heimeliges Flair. „Ich finde das schöner, als irgendwelche Themen, die an Wände projiziert werden“, meint die Frau aus Mering, die auch über die Menschenmengen staunt.

Dennoch ziehen die Themenwelten, die am Rathaus, an der Moritzkirche und am Königsbau am Königsplatz gezeigt werden, freilich die meisten Besucherinnen und Besucher an. Die Familie Kursuncu etwa, die aus Remscheid in Augsburg zu Besuch ist, schaut sich interessiert die Metamorphose des Augsburger Unternehmens MAN zu Everllence an. Am besten habe ihnen aber der Tiger auf dem Rathaus gefallen sagen sie. Es gibt viel zu bestaunen, auch in der Philippine-Welser-Straße oder auf dem Stadtmarkt. Auch er ist ein Teil der Light Nights und bietet an den drei Tagen jeweils bis 23 Uhr ein erweitertes kulinarisches Angebot mit stimmungsvoller Beleuchtung an.

Die Light Nights werden noch am Samstag und Sonntag von 19 bis 23 Uhr veranstaltet.