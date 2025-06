So verschwindet die ehemalige Kaserne auf dem Augsburger Reese-Areal

Auf dem Reese-Areal in Kriegshaber sind gerade die Abrissbagger zugange: Entlang der Sommestraße werden die drei ehemaligen Mannschaftsunterkünfte aus den 1930er Jahren abgerissen. In den Gebäuden hatte zuletzt der Augsburger Kulturpark West als Übergangsnutzung residiert, bevor die Künstler in Richtung Gaswerk umzogen.

Die Vorbereitungen zum Rückbau liefen seit mehr als einem Jahr, aktuell wird der zweite von drei Gebäudekomplexen dem Erdboden gleich gemacht. Im östlichen Bereich des Reese-Areals ist wie berichtet ein Neubauquartier mit Mehrfamilienhäusern geplant. Die Umsetzung dürfte allerdings noch mehrere Jahre dauern. Das Kulturhaus Abraxas nördlich der drei Abrissgebäude wird erhalten. (skro)