So viel Wohnraum haben die Augsburger: Digitale Karte enthüllt spannende Unterschiede

Augsburg

So viel Wohnraum haben die Augsburger: Diese Karte zeigt spannende Unterschiede

In Bergheim ist die durchschnittliche Wohnung doppelt so groß wie in der Jakobervorstadt. Doch wie ist die Lage in Pfersee, Göggingen oder Hochzoll? Unsere Karte zeigt es.
Von Jonas Klimm
    Der Wohnraum in Augsburg ist knapp. Doch auch bei der durchschnittlichen Wohnfläche unterscheiden sich die Stadtbezirke deutlich.
    Der Wohnraum in Augsburg ist knapp. Doch auch bei der durchschnittlichen Wohnfläche unterscheiden sich die Stadtbezirke deutlich. Foto: Ulrich Wagner

    Siebenbrunn ist wegen seiner Struktur außergewöhnlich. Betrachtet man lediglich die Fläche, gehört der Stadtbezirk zu den größten in Augsburg. Blickt man hingegen auf die Einwohnerzahl, rangiert der wohl grünste Teil der Stadt mit seinen rund 100 Einwohnern auf dem letzten Platz. Die wenigen Glücklichen, die in Siebenbrunn leben dürfen, teilen sich durchschnittlich jedoch den größten Wohnraum. Rund 121 Quadratmeter ist die durchschnittliche Wohnung bzw. das durchschnittliche Haus in Siebenbrunn groß. Das geht aus Daten des städtischen Strukturatlasses hervor. Was dieser über die anderen Stadtbezirke verrät.

