So viel Wohnraum haben die Augsburger: Digitale Karte zeigt spannende Unterschiede

Siebenbrunn ist wegen seiner Struktur außergewöhnlich. Betrachtet man lediglich die Fläche, gehört der Stadtbezirk zu den größten in Augsburg. Blickt man hingegen auf die Einwohnerzahl, rangiert der wohl grünste Teil der Stadt mit seinen rund 100 Einwohnern auf dem letzten Platz. Die wenigen Glücklichen, die in Siebenbrunn leben dürfen, teilen sich durchschnittlich jedoch den größten Wohnraum. Rund 121 Quadratmeter ist die durchschnittliche Wohnung bzw. das durchschnittliche Haus in Siebenbrunn groß. Das geht aus Daten des städtischen Strukturatlasses hervor. Was dieser über die anderen Stadtbezirke verrät.

Jonas Klimm

Augsburg Stadt

Wohnraum