So war für Augsburger „Erstis“ der Start an Uni und Hochschule

Augsburg ist Friedensstadt, Mozartstadt und auch Universitätsstadt. Rund 4400 Erstsemester-Studenten konnten zu Beginn des Wintersemesters an der Uni begrüßt werden, 2350 waren es an der Technischen Hochschule Augsburg (THA). Wir haben uns umgehört, wie die Studenten ihren Start erlebt haben.

Der Start ins Studentenleben verläuft für viele „Erstis“ aufregend, aber auch herausfordernd. „Am Anfang war alles noch etwas holprig, weil hier noch alles so ungewohnt ist und man noch niemanden so richtig kennt, aber mittlerweile habe ich mich gut eingelebt“, sagt Annika Leimlöper. Die 20-jährige Lehramtsstudentin wohnt wie einige ihrer Kommilitonen im Studentenwohnheim und verbringt ihre Wochenenden bei ihrer Familie in Dillingen an der Donau. Schon von klein auf sei zum Bummeln in Augsburg gewesen und mag die Stadt. Vor allem die Altstadt gefalle ihr - dort erhole sie sich immer mal wieder von langen Vorlesungstagen.

Auch für Lorenz Inhofer ist das städtische Leben in Augsburg sehr attraktiv. Er lobt die Offenheit der Bewohner. „Ich habe eigentlich fast niemanden gekannt, als ich hierherkam. Man lernt hier aber ohne Probleme neue Menschen aus der ganzen Welt kennen“, sagt der 19-Jährige. Den Studenten wird vor allem in ihrer Anfangszeit die Möglichkeit geboten, neue Kontakte zu knüpfen. Beispielsweise durch Veranstaltungen wie die „Erstsemester-Hütte“, von der BWL-Student Samuel Schulz, 19, erzählt. Dabei gehe es an erster Stelle darum, sich gegenseitig kennenzulernen. In Workshops würden die Erstsemester-Studenten erfahren, wie sie ihren Unialltag meistern könnten und was ihnen den Start erleichtere.

Aber nicht nur die Universität bietet solche Events an, auch die Hochschule hat etliche Angebote für Erstsemester parat. Die Möglichkeit, ein duales Studium zu absolvieren, zieht auch viele Studenten von außerhalb an und ermöglicht es Studenten wie Philipp Tappel, 18, aus Memmingen oder Maya Gödde ihrem Wunschstudium nachzukommen. Die 20-Jährige kommt ursprünglich aus Paderborn und war, nachdem sie sich Augsburg online angeschaut hatte, sofort überzeugt davon, hier studieren zu wollen. Sie studiert nun Wirtschaftspsychologie und ist begeistert von der Offenheit ihrer Mitstudenten und Professoren. Auch die moderne Einrichtung und die gute Organisation der Hochschule würden für sich sprechen. „Ich werde hier auf jeden Fall weiterhin bleiben, und freue mich schon auf die kommende Zeit“, sagt sie