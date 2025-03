So will die Stadt Augsburg Schulwege sicherer machen

Die Stadt Augsburg möchte im Univiertel an der Kreuzung Bgm.-Ullrich-Straße/Weddigenstraße eine Ampel bauen, um die Sicherheit an der Kreuzung zu verbessern. Dies sei speziell im Hinblick auf das Ulrich-Schiegg-Kinderhaus notwendig - Kinder müssen die großflächige Kreuzung aus den 1980er Jahren aktuell ohne Schutz queren. Die nötigen 305.000 Euro sind momentan nicht im Haushalt enthalten. Im Bauausschuss des Stadtrats machten mehrere Fraktionen zuletzt Druck, das Geld lockerzumachen. In einem ersten Schritt sind Maßnahmen wie Zusatzschilder im verkehrsberuhigten Bereich am Zugang zur Einrichtung sowie eine „Kiss and Ride“-Zone für Eltern, die ihr Kind mit dem Auto bringen, geplant.

Stefan Krog Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Augsburg Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Schulwegunfall Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis