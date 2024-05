Söder: "Sudetendeutscher Tag ist ein Festival des Friedens"

Die Versöhnung mit Tschechien wird mittlerweile gelebt. Sudetendeutsche betonen in Augsburg, dass sie stets vor Gefahren eines Kriegs gewarnt haben.

Vom 74. Sudetendeutschen Tag in Augsburg, dessen Höhepunkt am Pfingstsonntag die Hauptkundgebung war, soll ein Zeichen der Versöhnung ausgehen. Dies war die zentrale Botschaft der Veranstaltung. Ministerpräsident Markus Söder ( CSU) sagte, dass der Sudetendeutsche Tag "ein Festival des Friedens" sei. Nahezu vergessen seien frühere politische und atmosphärische Konflikte zwischen Sudetendeutschen und Tschechen. Dies bestätigte als Redner Thomas Kafka, tschechischer Botschafter in Berlin. Beide Seiten pflegen nach seinen Worten intensive Beziehungen. Das Wort "Freundschaft" fiel mehrfach.

Der Sudetendeutsche Tag ist eine traditionelle mehrtägige Veranstaltung, die an unterschiedlichen Orten ausgetragen wird. Das Augsburger Messezentrum war dieses Mal Schauplatz. Mit dem Pfingsttreffen hätten die Sudetendeutschen eine große Wirkung erzielt, sagte Söder. Es sei immer wichtig gewesen, auf das Wort der Heimatvertriebenen zu hören. Söder legte in Augsburg ein Bekenntnis zur Wehrpflicht ab. Sie sei eine Antwort auf den Angriffskrieg Putins.

Traditionell begann die Hauptkundgebung mit dem Einzug der Fahnenabordnungen und Trachtengruppen. Steffen Hörtler, Landesobmann der Sudetendeutschen Landsmannschaft, betonte, dass man seit sieben Jahrzehnten vehement gegen Kriege eintrete. Dafür seien die Sudetendeutschen teils belächelt oder gescholten worden. Der Krieg in der Ukraine habe jedem die Augen geöffnet, sagte Hörtler. "Der 74. Sudetendeutsche Tag ist eine Kundgebung für den Frieden."

Vorsitzender der Sudetendeutschen Jugend warnt vor der AfD

Hörtler betonte, man dürfe nie vergessen, welches Leid die Heimatvertriebenen erlitten hätten. Umso wichtiger sei eine Aussöhnung mit Tschechien. Diese Einschätzung teilt Mario Hierhager, Bundesvorsitzender der Sudetendeutschen Jugend. Aus seiner Sicht sei es insofern "eine beängstigende Entwicklung", dass immer mehr junge Leute mit der AfD sympathisieren. Dafür gab es großen Beifall in der Messehalle.

Musikalisch umrahmt wurde die Kundgebung von den Original Böhmerwälder Musikanten unter Leitung von Kurt Pascher.

