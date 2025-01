Solar-Ausbau in Augsburg: Mit neuen Anlagen ist es nicht getan

Die installierte Leistung durch Photovoltaik hat sich in Augsburg seit 2019 verdoppelt. Auch 2024 war ein Rekordjahr beim Zubau. Zahlen, die in den Ausbauprogrammen und Klimaschutzpapieren der vergangenen Jahre illusorisch erschienen, werden mit einem Mal erreicht. Treiber der Entwicklung dürfte der Klimaschutz sein, vor allem aber ein anderes Bewusstsein für Energie-Versorgungssicherheit nach dem Beginn des Kriegs in der Ukraine. Und angesichts der nach wie vor erhöhten Strompreise ist der Eigenverbrauch von selbst gemachtem Strom eine lohnende Alternative geworden. Ob das Niveau beim Zubau so hoch bleibt, wird in Zukunft vor allem von den Einspeisevergütungen für neue Anlagen abhängen.

