Soll der Zoo abgeschafft werden? Grüner Referent stellt sich gegen die Grüne Jugend

Der Vorstoß der Grünen Jugend Augsburg, die Tierhaltung im Augsburger Zoo bis zum Jahr 2040 zu beenden, hat für viel Wirbel gesorgt. Gegenwind kommt von verschiedenen Parteien. Nun gibt es auch von der Stadt ein klares Bekenntnis zum Zoo. Umweltreferent Reiner Erben (Grüne), der auch Aufsichtsratschef des Zoos ist, spricht sich dafür aus, die begonnene Entwicklung der Institution fortzusetzen.

Erben unterstreicht in einer Mitteilung die Bedeutung der beliebten Augsburger Institution. So habe sich die Rolle von Zoos in unserer Gesellschaft seit dem 19. Jahrhundert deutlich gewandelt. „Wo früher exotische Tiere zur Schau gestellt wurden, sind heute Umweltbildung, Naturschutz und Arterhaltung sowie die Erhaltung der Biodiversität oberstes Ziel.“

Zoo Augsburg: Über zwei Millionen Euro in den Artenschutz vor Ort investiert

Er erinnert daran, dass er sich unter anderem mit Blick auf den Neubau des Elefantenhauses für ein umfassendes Umweltbildungskonzept unter Einbeziehung des Zoos engagiert habe. Dass das Umweltbildungszentrum Augsburg in unmittelbarer Nachbarschaft zum Zoo und zum Botanischen Garten angesiedelt wurde, sei ein wichtiger Schritt auf dem Weg zu diesem Konzept gewesen. Der Zoo Augsburg habe unter der Leitung von Zoodirektorin Barbara Jantschke im Rahmen seines Naturschutzfonds bisher über 2,2 Millionen Euro in den Artenschutz vor Ort investiert.

Aus Befragungen wisse man, dass rund 40 Prozent der Kinder bei ihrem Zoobesuch etwas über Tiere lernten. Für einige sei es das erste Mal, dass sie überhaupt mit lebendigen Tieren in Kontakt kämen. Erben: „So gesehen ist der Zoo in heutiger Zeit ein wichtiger Ort der Wissens- und Empathiebildung geworden. Diese Entwicklung haben wir nicht nur aktiv gefördert, sie wird auch konsequent fortgesetzt.“

Die Idee, die die Grüne Jugend vergangene Woche vorstellte, polarisiert. Die Stadtratsfraktionen von CSU und SPD signalisierten daraufhin Rückendeckung für den Zoo und dessen Verantwortliche. Von seiner Partei, den Grünen, bekam Erben Unterstützung, während man zu den Äußerungen des Nachwuchses auf Distanz ging. In den sozialen Netzwerken unserer Zeitung wurde der Vorstoß der Grünen Jugend kontrovers diskutiert: Meinungen von „vernünftig“ bis „Quatsch“ wurden dort geteilt. Von der V-Partei³ und deren Augsburger Stadtrat Roland Wegner bekam die Grüne Jugend Zuspruch.