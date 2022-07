Sommer am Kiez 2022: Alle Infos zu Programm, Line-Up und Tickets

Der Sommer am Kiez findet auch 2022 wieder in Augsburg statt. Hier bekommen Sie alle wichtigen Infos rund um Line-Up, Bands, Termine, Programm und Tickets.

Das Festival Sommer am Kiez findet in diesem Jahr bereits zum fünften Mal im Augsburg statt. Sechs Wochen lang erwarten die Besucherinnen und Besucher an zwei verschiedenen Locations in Augsburg und zahlreiche unterschiedliche Konzerte und Musik-Acts.

Mit dabei ist unter anderem die spanische Band SKA-P, die in Mexiko oder Kolumbien Arenen mit bis zu 50.000 Menschen füllt.

Von wann bis wann findet der Sommer am Kiez in Augsburg statt? Und wo lassen sich Tickets für die Veranstaltungen kaufen? Hier bekommen Sie die Antworten auf diese Fragen und erfahren alles Wichtige rund um Termin, Line-Up, Programm, Ticketkauf und Veranstaltungsorte von Sommer am Kiez 2022.

Termin: Wann findet der Sommer am Kiez 2022 statt?

Die Veranstaltungsreihe Sommer am Kiez geht in diesem Jahr von Freitag, dem 1. Juli 2022, bis Samstag, 6. August 2022, über die Bühne. Die einzelnen Konzerte finden in den sechs Wochen immer freitags und samstags am frühen Abend statt.

Line-Up: Diese Bands und Acts treten beim Sommer am Kiez 2022 auf

Bei Sommer am Kiez 202 treten die verschiedensten Acts auf. Auch einige Special Guests und Support Acts sind mit dabei. Hier bekommen Sie einen Überblick über alle Künstler und Bands, die bei der Eventreihe am Start sind:

Dritte Wahl

Escandalos

Fiddler's Green

Kärbholz

Kissin' Dynamite

Letzte Instanz

Mono Inc.

Mr. Hurley & Die Pulveraffen

Rantanplan

Revelling Crooks

Russkaja

Saltatio Mortis

Sepultura

SKA-P

SONDASCHULE

Subway To Sally

Turbobier

Voodoo Jürgens

Programm: Das ist beim Sommer am Kiez 2022 in Augsburg geboten

Hier finden Sie eine detaillierte Übersicht über alle Programmpunkte von Sommer am Kiez 2022 mitsamt Datum, Uhrzeit und Veranstaltungsort:

Freitag, 01.07.2022, 18.30 Uhr: Mono Inc. (Helmut-Haller-Platz)

Samstag, 02.07.2022, 18.30 Uhr: Mr. Hurley & Die Pulveraffen (Helmut-Haller-Platz)

Freitag, 08.07.2022, 18.30 Uhr: Turbobier (Helmut-Haller-Platz)

Samstag, 09.07.2022, 18.30 Uhr: Subway To Sally (Helmut-Haller-Platz)

(Helmut-Haller-Platz) Freitag, 15.07.2022, 18.30 Uhr: Sepultura (Helmut-Haller-Platz)

Samstag, 16.07.2022, 18.30 Uhr: Dritte Wahl (Helmut-Haller-Platz)

Freitag, 22.07.2022, 18.30 Uhr: Kärbholz (Helmut-Haller-Platz)

Samstag, 23.07.2022, 18.30 Uhr: Fiddler's Green (Helmut-Haller-Platz)

Freitag, 29.07.2022, 18.30 Uhr: Kissin' Dynamite (Helmut-Haller-Platz)

Samstag, 30.07.2022, 18.30 Uhr: Russkaja (Helmut-Haller-Platz)

Freitag, 05.08.2022, 18.00 Uhr: SKA-P (Gaswerk)

Samstag, 06.08.2022, 17.30 Uhr: Saltatio Mortis (Gaswerk)

Tickets: So kommen Sie an Eintrittskarten für den Sommer am Kiez 2022

Um Tickets für die Konzertreihe Sommer am Kiez 2022 bekommen, haben Sie verschiedene Optionen. Sie können ihre Eintrittskarte entweder ganz einfach online unter sommeramkiez.de oder bei einer der Vorverkaufsstellen in allen BOB'S Restaurants in Augsburg kaufen.

Insofern das entsprechende Konzert nicht vorab bereits ausverkauft ist, gibt es auch noch Resttickets an der Abendkasse am Einlass. Kinder unter 10 Jahren erhalten kostenlosen Eintritt.

Orte: Wo findet der Sommer am Kiez 2022 statt?

Die Konzerte der Musikreihe Sommer am Kiez finden an zwei unterschiedlichen Orten in Augsburg statt. Hauptveranstaltungsort ist der Helmut-Haller-Platz in Oberhausen.

Zu diesem gelangt man entweder mit dem Bus 35 oder der Straßenbahnlinie 2 und muss an der Haltestelle "Oberhausen Bahnhof/Helmut-Haller-Platz" aussteigen. Wer mit dem Auto zum Sommer am Kiez kommt, der findet mit etwas Glück einen Parkplatz im umliegenden Wohngebiet. Die korrekte Adresse lautet: Helmut-Haller-Platz, Branderstraße 1, 86154 Augsburg.

​Auch das Gaswerkgelände wird bespielt. Hierhin gelangt man am besten mit dem Bus 35, der in Richtung "Bärenkeller Süd" fährt und verlässt diesen an der Haltestelle "Gaswerk". Für Autos gibt es in direkter Nähe mehrere Parkmöglichkeiten. So stehen neben dem Parkhaus am Gaswerkgelände auch am Freibad Bärenkeller Parkplätze bereit. Die Adresse des Gaswerkgeländes lautet: Am Alten Gaswerk 1, 86156 Augsburg.