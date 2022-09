Augsburg

vor 32 Min.

Im Oktober entscheidet sich, ob die Sommernächte 2023 stattfinden

Plus Augsburg erlebte einen Sommer mit vielen Veranstaltungen. Wirtschaftsvertreter sprechen von einer Belebung der Innenstadt. Kehrt das Stadtfest im Jahr 2023 zurück?

Von Michael Hörmann Artikel anhören Shape

Das große Stadtfest, die beliebten Augsburger Sommernächte, hat es im Jahr 2022 nicht gegeben. Stattdessen fanden viele andere Veranstaltungen in den Sommermonaten statt. "Augsburger Stadtsommer" nennt sich die Dachmarke. Dazu zählen Feste, Freilichtbühnen-Veranstaltungen, Konzerte und sportliche Aktivitäten in der Innenstadt. Nun verabschiedet sich der Sommer witterungsbedingt aus Augsburg. Auch der "Stadtsommer" wird abgebaut. Schritt für Schritt. Am Dienstag ist der Martin-Luther-Platz dran gewesen. Der Sandstrand verschwindet, Liegestühle und Palmen werden verstaut. Initiatorin ist die Stadtmarketinggesellschaft Augsburg Marketing. Leiter Ekkehard Schmölz sagt zum Sommer 2022: "Nach zwei Jahren der Zurückhaltung erlebten wir einen Sommer der Leichtigkeit." Heimische Wirtschaftsvertreter loben die Aktivitäten. Schon jetzt stellt sich eine Frage: Gibt es im Jahr 2023 wieder ein Stadtfest?

