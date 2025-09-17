Tagsüber Focaccia, abends Drinks: 23-Jähriger eröffnet „Somo“ in Augsburg

Die Sitzpolster fehlen noch, sonst wirkt im neuen Lokal von Paul Reisch alles bereit. Erst seit zwei Tagen hat das „Somo“ geöffnet – eine italienisch inspirierte Tagesbar in der Augsburger Altstadt, die tagsüber Focaccia und Kaffee serviert und abends mit Drinks und Musik zum Treffpunkt werden soll.

Reisch ist erst 23, aber mit Gastronomie kennt er sich aus. Schon während eines Praktikums im Hotel Maximilian’s in Augsburg „sprang der Funke über“, wie er sagt. „Der Kontakt zu den Leuten, das hat mir sofort gefallen.“ Mit 16 begann er eine Hotelfach-Ausbildung auf der Sonnenalp, einem Fünf-Sterne-Ressort im Allgäu. Dann holte er sein Abitur nach, wollte eigentlich studieren – stattdessen stand er plötzlich an einem mobilen Crêpe-Stand auf Festen. Aus dieser „Schnapsidee mit Freunden“ entwickelte sich nach und nach ein kleines Unternehmen mit inzwischen zwei Kiosken: am Alpsee im Allgäu und in der Gerfriedswelle in Gersthofen. Im Winter betreibt er mit seinem Team zudem einen Stand auf dem Aichacher Christkindlmarkt. „Das sind natürlich alles Saisonbetriebe“, sagt Reisch. „Seit Herbst habe ich nach einem festen Standort in Augsburg gesucht. Ich freue mich, dass ich dem Team jetzt auch eine Perspektive über den Sommer hinaus geben kann.“

Somo in Augsburg seit dem Wochenende geöffnet

Somo steht für „Social Moments“ – und genau dafür ist die kleine Bar mit 35 Quadratmetern gedacht. Der sandfarbene Tresen in Marmor-Optik dominiert den Raum, hohe Hocker, helle Farben und die offene Bar wirken luftig und einladend. In einer Ecke soll ein DJ-Pult bei Afterwork-Abenden und Daydrinking-Partys zum Einsatz kommen. „Hier wurde noch bis kurz vor der Eröffnung gewerkelt“, sagt Reisch und lächelt. „Ich freue mich, dass es jetzt losgeht.“ Außerdem hofft er, bald ein paar Sitzplätze im Freien anbieten zu können: „Wir sind noch in Gesprächen mit dem Ordnungsamt.“

Auf der Karte stehen frisch belegte Focaccia – etwa mit Trüffel, Parmesan und Kartoffeln, aber auch mit Grillgemüse oder Avocado – dazu Kaffeespezialitäten aus der Siebträgermaschine. Süßes Gebäck wie Zimtschnecken oder Zitronenkuchen ergänzt das Angebot. Abends wechseln die Gäste im Somo auf Spritz, Wein oder Bier.

Somo-Betreiber Paul Reisch: „Fühlt sich eigentlich nicht wie Arbeit an“

Reisch selbst pendelt zwischen Bergen und Barhockern. Seine Großeltern kommen aus dem Allgäu, dort verbringt er viel Zeit beim Snowboarden, und dort liegt auch sein Kiosk am Alpsee. „Ich mag die Ruhe in den Bergen genauso wie die Action in der Stadt.“ Auch jetzt, in den ersten Tagen nach der Eröffnung, ist er ständig unterwegs: Er bereitet die Kioske auf die Winterpause vor, überprüft Bestellungen und steht hinter dem Tresen im Somo. „Ja, manche Tage sind lang. Aber es fühlt sich nicht wie Arbeit an“, sagt er und lacht. „Es sind immer Freunde da, und ich wüsste gar nicht, was ich sonst den ganzen Tag machen sollte.“

Die rote Vespa, die vor der Ladentür parkt, ist momentan nicht fahrbereit – ursprünglich hätte sie Reisch schnell von A nach B bringen sollen. Jetzt dient sie vorerst als Hingucker und passt dabei doch ganz gut zu seinem vollen Pensum.

Somo, Hinter der Metzg 7, in Augsburg. Täglich ab 9 Uhr geöffnet, am Wochenende ab 10 Uhr. Sonntag bis Dienstag bis 20 Uhr, Mittwoch bis Freitag bis 23 Uhr, am Samstag bis 1 Uhr geöffnet.