SEK-Einsatz in Augsburg: Mann drohte Häuserblock anzuzünden

Ein Mann droht in Oberhausen seine Wohnung anzuzünden und löst einen SEK-Einsatz aus.

Ein Spezialeinsatzkommando musste in der Nacht zum Donnerstag 10.03.2022, ausrücken. Zuvor hielt ein Mann in einer psychischen Ausnahmesituation die Polizei in Oberhausen im Einsatz. Nach Polizeiangaben hielt er ein Messer in der Hand und sprach Drohungen gegen sich und Dritte aus. Unter anderem drohte er, die Wohnungen anzuzünden. Nachdem sich der Mann in seiner Wohnung verschanzt hatte und erste Gespräche die Situation nicht beruhigen konnten, wurde ein Sondereinsatzkommando aus München angefordert, heißt es von der Polizei.

Die Tür der Wohnung wurde mit einer Motorsäge gewaltsam geöffnet

Die umliegenden Wohnungen wurden evakuiert. Polizeikräfte aus dem ganzen Einsatzgebiet waren im Einsatz. Darunter auch ein Polizeihund, Rettungsdienst und Berufsfeuerwehr. Die Polizei sei „auf alle Eventualitäten vorbereitet – alles andere wäre unprofessionell", heißt es auf Nachfrage.

Gegen 22:30 Uhr setzte das SEK dem Einsatz ein Ende. Die Tür der Wohnung wurde mit einer Motorsäge gewaltsam geöffnet. Bei der Ergreifung des Mannes wurde dieser leicht verletzt. Laut Polizei wurde der 31-Jährige anschließend in das Bezirkskrankenhaus gebracht. Nach aktuellen Erkenntnisstand habe es nie eine konkrete Gefahr für Dritte gegeben. Eine festgestellte Rauchentwicklung habe sich als harmlos entpuppt. "So ein Einsatz ist auf keinen Fall Alltag. Die Kolleginnen und Kollegen sind aber auf solche Ereignisse vorbereitet und geschult", betont die Polizei.

