Sondervermögen vom Bund: Was sich die Stadt erwartet

Sollte der alte Bundestag am Dienstag das Milliardenförderprogramm für Infrastruktur beschließen, dürfte auch nach Augsburg ein Millionenbetrag fließen, ohne dass aktuell schon irgendwelche Verteilungsschlüssel bekannt wären. Bei einem Volumen von 500 Milliarden Euro über zehn Jahre wäre aber absehbar, dass sich auch die Stadt um Geld bei Projekten bemühen würde. Oberbürgermeisterin Eva Weber (CSU) würde eine Einigung im Bundestag jedenfalls begrüßen. „Aus meiner Sicht geht es beim Sondervermögen vor allem um eins: Handlungsfähigkeit“, so Weber auf Anfrage. Die Städte und Gemeinden stünden vor einem enormen Investitionsstau, so Weber, die auch Vize im Bayerischen Städtetag ist.

Wie berichtet soll über eine Grundgesetzänderung die Schuldenbremse gelockert werden, damit der Bund die Infrastrukturkredite aufnehmen kann. Dafür braucht die sich abzeichnende kommende Koalition aus Union und SPD auch die Stimmen der Grünen, um eine Zwei-Drittel-Mehrheit zu bekommen. Ob es dazu kommt, ist ungewiss. Die Union hatte vor der Wahl Schulden in dieser Höhe abgelehnt.

Weber sagte, man dürfe dabei aber nicht vergessen, dass auch marode Infrastruktur eine Form von Schulden sei, die man kommenden Generationen zumuten würde. Gleichzeitig dürfe ein Einmal-Geldsegen nicht dazu verführen, es sich bequem zu machen. Alle Ebenen müssten überlegen, wie sie zukunftsfähig werden, sei es durch klare Standards, eine Überprüfung von Aufgaben und effizientere Prozesse. Der Stadt lagen zuletzt die explodierenden Ausgaben im Personal- und Sozialbereich im Magen.

Vom Bund bekam die Stadt zuletzt um die zwei Millionen Euro an Fördermitteln pro Jahr, wobei die Zuweisungen aufgrund des Baumpflanzprogramms und der Perlach-Sanierung auf sechs Millionen Euro hochgehen. Der Löwenanteil bei der Investitionsförderung kommt vom Land (heuer wegen des Hochlaufs der Theatersanierung satte 83 Millionen Euro), wobei auch in Landesmitteln Bundeszuweisungen stecken können. Man habe jedenfalls ausreichend Bedarf bei Schulsanierungen, Neubauten (Realschule Ost) und in fast allen Bereichen. Unklar ist auch, inwieweit die Stadtwerke profitieren könnten - ihre Fernwärmeplanung waren nach dem Implodieren der Klima-Gelder der Bundesregierung nicht mehr finanzierbar.

Barth sagt, es wäre völlig unseriös, jetzt schon gedanklich mit Bundesmitteln zu spielen, gleichzeitig müsse man sich zudem klar machen, dass die Stadt womöglich einen Eigenanteil zu schultern hat, der auch finanziert werden möchte. Baureferent Steffen Kercher sagt, der Stadt wäre auch geholfen, wenn es nicht nur um konkrete Projekte geht, sondern auch der laufende Unterhalt an Gebäuden gefördert wird. Das scheint allerdings nicht der Fall zu sein.

Es ist nicht das erste Mal, dass der Staat unerwartet mit Förderpaketen ums Eck kommt. Während der Finanzkrise vor über 15 Jahren legte der Bund das Konjunkturpaket II auf, um Kommunen zu Investitionen zu animieren und so die Wirtschaft zu stärken. Damals flossen um die 31 Millionen Euro für 20 Maßnahmen nach Augsburg. Neben Lärmschutzmaßnahmen an Straßen und Krankenhausausbau waren das die Kongresshalle und zwölf Schulen und Kindergärten.