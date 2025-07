Sophie Schmid liest in der Bärenkeller Grundschule

Lesen ist eine wichtige Fähigkeit, die in allen Bereichen des Lebens eine große Rolle spielt. Um die Freude und eine nachhaltige Motivation fürs Lesen bei den Kindern zu fördern und aufzubauen, bemüht sich die Grundschule Bärenkeller immer wieder um Autorenlesungen und vielfältige Leseerfahrungen, die den Schülern in Erinnerung bleiben. Kürzlich besuchte die Kinderbuchautorin und Illustratorin Sophie Schmid die Grundschule und las aus ihren Büchern vor. Jede Jahrgangsstufe konnte eine anschauliche Lesung genießen und einen Einblick in ihre Literatur bekommen. Außerdem konnten die Schüler und Schülerinnen Fragen stellen und kamen mit der Autorin auf Augenhöhe ins Gespräch.

