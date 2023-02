Alle Informationen zum Sozialamt in Augsburg

Ob Wohngeld oder Sozialhilfe: Wir bieten Ihnen einen Überblick über die Leistungen des Sozialamts der Stadt Augsburg inklusive aller wichtigen Kontaktdaten.

Das Amt für Soziale Leistungen, Senioren und Menschen mit Behinderung (kurz Sozialamt) der Stadt Augsburg verfügt über ein breites Leistungsspektrum, von dem die meisten Bürgerinnen und Bürger wahrscheinlich nur sehr wenig im Alltag mitbekommen. Wir stellen Ihnen in diesem Artikel das Augsburger Sozialamt im Detail vor und nennen Ihnen Öffnungszeiten und Adresse sowie die verschiedenen Kontaktmöglichkeiten der städtischen Behörde.

Sozialamt Augsburg: Termine, Telefonnummer & Öffnungszeiten

Adresse: Metzgplatz 1, 86150 Augsburg

Metzgplatz 1, 86150 Kontakt: Sie erreichen das Amt für Soziale Leistungen, Senioren und Menschen mit Behinderung der Stadt Augsburg telefonisch unter 0821/324-9501. Die Faxnummer des Augsburger Sozialamtes lautet 0821/324-9504. Per E-Mail ist die städtische Behörde unter soziales@augsburg.de zu erreichen.

Öffnungszeiten: Das Sozialamt in Augsburg ist Montag, Mittwoch und Donnerstag zwischen 8.30 und 12.30 Uhr sowie zusätzlich am Donnerstag zwischen 14.00 und 17.30 Uhr geöffnet.

Termine: Persönliche Termine werden ausschließlich nach vorheriger telefonischer Absprache angeboten.

Diese Leistungen werden im Sozialamt in Augsburg angeboten

Wir listen Ihnen hier eine Auswahl der wichtigsten Leistungen des Augsburger Sozialamtes auf. Für eine Übersicht des vollständigen Leistungskatalogs suchen Sie bitte die offizielle Webseite des Sozialamtes Augsburg auf.

Armutsprävention: Bei Schulden sowie finanziellen Problemen aller Art und zur Verhinderung von Armut – insbesondere im Zusammenhang mit Kindern – können Sie sich an die Beratungsstelle der Stadt Augsburg unter der Telefonnummer 0821/324-9580 wenden.

Asylbewerberleistungsgesetz: Bei sämtlichen Angelegenheiten des Asylrechts wenden Sie sich bitte an eine der folgenden Durchwahlen des Augsburger Sozialamtes. Zu beachten: Je nach Anfangsbuchstaben des Nachnamens (z. B. Anton Müller) ändert sich die entsprechende Durchwahl.

A – Ba: 0821/324-9631

Bb – G: 0821/324-9604

H – Mas: 0821/324-9625

Mat – Q: 0821/324-9607

R – Z: 0821/324-9605

A – Z; Behördenzentrum: 0821/324-9583

Bestattungskosten: Wenn die Bestattung einer Ihrer Angehörigen die finanziellen Kapazitäten übersteigt, können Sie sich zur Finanzierungshilfe an das Sozialamt in Augsburg wenden. Beachten Sie bitte: Die Durchwahlen hängen vom Anfangsbuchstaben Ihres Nachnamens ab.

A – L: 0821/324-9558

M – Z: 0821/324-9557

Bildung und Teilhabe: Die Abteilung Bildung und Teilhabe kümmert sich darum, dass alle Kinder an Ausflügen und Klassenfahrten teilnehmen können, eine vollständige Ausstattung an Schulmaterialien besitzen und kostenfrei den Schulweg bewältigen können. Auch Themen wie die Übernahme von Kinderbetreuungskosten sowie die finanzielle Unterstützung von Mittagessensangeboten stehen auf der Agenda dieser Abteilung. Sie erreichen die Abteilung Bildung und Teilhabe per E-Mail unter bildung-teilhabe@augsburg.de.

Grundsicherungsleistungen: Hier werden bedarfsabhängig und individuell an die Lebensumstände angepasste Leistungen und Maßnahmen ausgeschüttet und umgesetzt. Je nach den Anfangsbuchstaben des Nachnamens ändert sich der Ansprechpartner und die entsprechende Telefondurchwahl.

A – Dan: 0821/324-9566

Dam – Hal: 0821/324-9534

Ham – Kra: 0821/324-9531

Krb – Nas: 0821/324-9522

Nat – Scheh: 0821/324-9523

Schei – Vo: 0821/324-9533

Vp – Z: 0821/324-9535.

Hilfe zur Pflege: Hier erhalten Leistungsberechtigte Pflegeleistungen sowie hauswirtschaftliche Versorgung, wenn keine vergleichbaren Leistungen in Anspruch genommen werden oder diese nicht zur vollumfänglichen Versorgung der pflegebedürftigen Person ausreichen. Die Durchwahlen hängen vom Anfangsbuchstaben des Nachnamens ab.

A – L: 0821/324-9553

M – Z: 0821/324-9559

Wohngeld: Personen mit geringen Einkommen werden hier mit Mietzuschüssen und Lastenzuschüssen unterstützt. Seit Anfang des Jahres 2023 gibt es das sogenannte Wohngeld Plus, bei dem die Wohngeldleistungen erhöht wurden und auch die Menge der bezugsberechtigten Personen gestiegen ist. Die Durchwahlen und die jeweiligen Ansprechpartner hängen vom Anfangsbuchstaben Ihres Nachnamens ab.

A – El: 0821/324-9585

Em – Kot: 0821/324-9647

Kou – R: 0821/324-9648

S – Z: 0821/324-9649