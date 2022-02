Soziales

In Hochzoll entsteht günstiger Wohnraum für junge Leute

In Hochzoll soll an der Friedberger Straße ein Wohnprojekt für junge Menschen entstehen.

Plus Unter der Regie des Evangelischen Siedlungswerks (ESW) entsteht an der Friedberger Straße in Hochzoll direkt neben der Alten Schule neuer Wohnraum.

Von Silvia Kämpf

Vor Kurzem war Baubeginn für ein Wohnprojekt der Evangelischen Siedlungswerks (ESW) an der Friedberger Straße in Hochzoll, direkt neben der sanierten Alten Schule. Das Haus, in das rund neun Millionen Euro investiert werden, wird voraussichtlich Ende kommenden Jahres bezugsfertig sein. Dort entstehen 16 Mietwohnungen für 77 Bewohnerinnen und Bewohner im Alter von 18 bis 27 Jahren. Ziel des Siedlungswerkes ist es, jungen Menschen in unterschiedlichen Lebens- und Ausbildungsphasen "ausgewogen durchmischten" Wohnraum zu bieten.

