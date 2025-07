Zustände „unhaltbar“: SPD-Fraktion fordert Hitzeschutzkonzept an Augsburger Schulen und Kitas

Die Hitzewelle hat Augsburg in den vergangenen Wochen im Griff. Darunter leiden wie berichtet vor allem auch Kinder in den Schulen und Kitas. Angesichts des Klimawandels müsse davon ausgegangen werden, dass die aktuelle Hitzewelle keine Ausnahme, sondern das neue „Normal“ sein werde, teilt die SPD-Fraktion mit. Sie fordert die Stadtregierung auf, dem Hitzeschutz an Schulen und Kitas Priorität einzuräumen. Neben schneller Abhilfe für den Rest des Sommers hat sie ein umfassendes Konzept zur Verbesserung des Hitzeschutzes an den Augsburger Schulen und Kitas beantragt.

SPD-Fraktionsvorsitzender Florian Freund hält die Zustände und die Vorschläge der Stadtregierung für „unhaltbar“. „Die Gesundheit unserer Kinder und der Schutz vor den Folgen des Klimawandels sollte für die schwarz-grüne Koalition eigentlich höchste Priorität haben“, stellt er fest. Der umweltpolitische Sprecher der Fraktion, Christian Pettinger (ÖDP), vermisst in Sachen Hitzeschutzkonzepten der Stadt „wirklich wirksame Maßnahmen, nicht nur bei den Schulen und Kitas“. Es fehle jedes koordinierte Vorgehen. (AZ, ziss)