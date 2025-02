Spektakulärer Unfall: Warum fährt ein Auto in die Straßenbahnhaltestelle?

Samstagmorgen, kurz vor 9 Uhr nahe des Jakobertors in Augsburg. Der Verkehr fließt. Autofahrer und Radler sind unterwegs, Straßenbahnen der Linie 1 und Busse verkehren ebenfalls. An der Tramhaltestelle Jakobertor deutet im ersten Moment alles auf Normalität. Wer etwas genauer hinschaut, entdeckt ein rotes Absperrband. Wer ganz genau hinschaut, nimmt wahr, dass von der Glaswand einige Teile fehlen. Dafür gibt es einen Grund. Am späten Freitagabend hatte es einen spektakulären Unfall gegeben. Ein Autofahrer war gegen die Glaswand gedonnert, die in Teilen zu Bruch ging. Der Fahrer blieb unverletzt. Fahrgäste, die etwas weiter entfernt standen, kamen mit dem Schrecken davon. Nun wird über die Ursache des Unfalls gerätselt.

Icon Vergrößern Die Unglücksstelle am Freitagabend. Foto: Christoph Bruder - Bruder Media Icon Schließen Schließen Die Unglücksstelle am Freitagabend. Foto: Christoph Bruder - Bruder Media

Ein Polizeisprecher sagt am Samstag auf Anfrage, dass der Sachverhalt in groben Zügen geklärt sei. Der Fahrer (Jahrgang 1987) war stadteinwärts auf der zweispurigen Lechhauser Straße in Richtung Jakobertor unterwegs. Gegen 22.45 Uhr steuerte er den Mietwagen in die Straßenbahnhaltestelle. Der Audi baute sich am Geländer auf. Der Fahrer blieb unverletzt.

Augenzeuge sagt zum Unfall am Jakobertor: „Es war schon alles sehr heftig“

Bei der Unfallaufnahme zeigte sich schnell, dass einige Glasscheiben durch den Aufprall zu Bruch gingen. Scherben lagen verteilt auf Straße und Gleisen. Die Feuerwehr rückte an. Der Nahverkehr war eine Zeitlang unterbrochen. „Es war schon alles sehr heftig“, sagt ein Augenzeuge. Und fährt fort: „Es sah spektakulär aus, wie das Auto am Geländer hing und tausende kleine Scherben davorlagen.“

Icon Vergrößern Das ist die Tramhaltestelle am Jakobertor. Foto: Michael Hörmann Icon Schließen Schließen Das ist die Tramhaltestelle am Jakobertor. Foto: Michael Hörmann

Am Samstag ist nahezu alles aufgeräumt. Einige wenige Scherben liegen an der Haltestelle. Der Unfall hat sich zu diesem Zeitpunkt bereits herumgesprochen. Ein Mann aus dem Viertel äußert eine Vermutung: „Die Mietwagen des Unternehmens stehen am Modepark Röther.“ Die Parkplätze sind nur etwa 300 Meter von der Unfallstelle entfernt.

Es sei denkbar, so der Mann, dass der Fahrer den Mietwagen kurz vor dem Unfall abgeholt habe. Die Ausfahrt ist nur stadteinwärts möglich. Spekuliert wird, ob der Fahrer verbotenerweise vor der Haltestelle links abbiegen wollte und womöglich diesen Fehler korrigieren wollte. Das Links-Abbiegen ist erst nach der Haltestelle erlaubt. Die Polizei ermittelt. Sie kennt die genauen Hintergründe noch nicht.