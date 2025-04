Der Förderverein der Grundschule St. Max erhält 3000 Euro

Große Freude an der Grundschule St. Max nahe der Kahnfahrt: Marcello Taliaferro, Leiter der sat-Niederlassung in Augsburg, überreichte einen Spendenscheck über 3000 Euro an den Förderverein der Schule. Die Spende stammt von der sat Gruppe mit Hauptsitz in Worms.

„Wir sind sehr dankbar über diesen ungewohnt großen finanziellen Spielraum“, sagte Christoph Geyer vom Förderverein. Erste Vorschläge, wie das Geld eingesetzt werden könnte, liegen bereits vor. Geplant sind unter anderem die Anschaffung von Unterrichtsmaterialien wie magnetische Wortartensymbole, geometrische Körperformen und Sachbücher sowie Spielmaterialien für die Pause und den offenen Ganztag.

Auch eine Aufbewahrungsmöglichkeit für Gartengeräte im Schulgarten ist vorgesehen. Darüber hinaus ist angedacht, mit den Klassen das Augsburger Umweltbildungszentrum zu besuchen, wo Bildung für Nachhaltigkeit anschaulich vermittelt wird. Alle Schülerinnen und Schüler der Grundschule sollen langfristig von der Spende profitieren.