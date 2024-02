Demo gegen rechts: Spendenaktion darf kein Allheilmittel sein

Plus Das Bündnis für Menschenwürde wurde als Veranstalter vom Erfolg überrascht. Um Spenden zu bitten, ist legitim, schadet aber dem Gesamteindruck.

Am Ende geht es dann wie so oft im Leben ums Geld. Die Großdemonstration gegen Rechts, die am Samstag rund 25.000 Menschen auf die Beine brachte, ist derzeit finanziell nicht gestemmt. Auch wenn die Summe von den Organisatoren nicht kommuniziert wird, dürften es wohl um die 10.000 Euro sein, die fehlen. Die Veranstalter vom Bündnis für Menschenwürde sprechen das Dilemma an. Man wurde vom eigenen Erfolg überrascht. Die Vielzahl an Teilnehmern brachte die Kalkulation durcheinander.

Die Organisation einer Demo darf kein finanzielles Abenteuer sein

Eine Demonstration kann und darf kein finanzielles Abenteuer für einen Veranstalter werden. Wer aus Überzeugung für seine politischen Ziele auf die Straße geht, sollte nicht darüber nachdenken müssen, wie die Demo zu finanzieren ist. Ein Verkauf von Würstchen und Getränken würde womöglich Einnahmen ermöglichen, käme jedoch einem Armutszeugnis gleich.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

