Sperrmüll in Augsburg: Infos rund um Abholung, Anlieferung, Kosten

Sie können Ihren Sperrmüll in Augsburg kostenlos abholen lassen oder auch an einem Wertstoffhof selbst anliefern. Wir haben alle Infos zu Kosten, Terminen und Öffnungszeiten.

Mancher Abfall kann nicht in den üblichen Mülltonnen entsorgt werden. Nicht mehr benutzbare Dinge wie Elektrogeräte, Möbel(-holz) und Gegenstände aus Metall und Hartkunststoff gehören nämlich in den Sperrmüll. Dafür ist in Augsburg der Abfallwirtschafts- und Stadtreinigungsbetrieb (AWS) zuständig. Wir haben alle Infos für Sie zu Sperrmüll in Augsburg. Darunter, wie Sie einen Abholtermin beantragen und wohin Sie Ihren Sperrmüll auch selbst anliefern können.

Wann ist Sperrmüll in Augsburg? Termine beantragen

Möchten Sie, dass der Sperrmüll direkt bei Ihnen Zuhause abgeholt wird, können Sie dafür einfach einen Termin vereinbaren. Beantragen Sie Ihren Termin allerdings früh­zeitig, also mehrere Wochen vor der ge­wünschten Ab­holung. Dies können Sie entweder online oder telefonisch erledigen:

Über das Online-Formular der AWS können Sie Ihren Abholtermin beantragen

oder bestellen Sie die Sperrmüllabfuhr telefonisch mit dem Kundenservice der AWS unter Tel. 0821 324 4884

Sperrmüll in Augsburg: Abholkriterien und Kosten

Die Sperrmüll­abfuhr für Augsburgs Bürgerinnen und Bürger ist kostenfrei. Beachten Sie aber folgende Voraussetzungen bei der Abholung:

Stellen Sie Ihren Sperr­müll am Abholtag bis 6.30 Uhr an einem gut zugäng­lichen Platz an der Anfahrts­straße bereit. Achten Sie außerdem darauf, dass er keine Gefahr für öffent­liche Sicher­heit, Fahr­zeuge und Fuß­gänger darstellt. Achten Sie darauf, Abfälle, die nicht abgefahren wurden, am selben Tag wieder zu entfernen.

Der Sperrmüll muss nach Stoffgruppen (Holz, Metall , Elektro­geräte, Kunst­stoffe und Sonstiges) sortiert sein. Dieser wird nämlich möglicherweise von verschiedenen Fahrzeugen abgeholt. Zerkleinern Sie längere Teile über zwei Meter und verpacken Sie Kleinteile in Abfallsäcke.

Sperrmüll in Augsburg selbst anliefern: Anlieferkriterien

Bürger­innen und Bürger, die Abfall­wirtschafts­gebühren an die Stadt Augsburg zahlen, sind berechtigt, bei den vier Wertstoff- & Service­punkten der Stadt Augsburg kostenlos Sperrmüll an­zuliefern. Als Nach­weis dafür gelten Personal­ausweis, Abfall­wirtschafts­gebühren­bescheid oder die Nebenkosten­abrechnung.

Weitere Anlieferkriterien:

Sortieren Sie den Müll vorher und geben Sie ihn nur in haushaltsüblichen Mengen ab.

Eine An­lieferung ist mit Fahr­zeugen bis zu einem zu­lässigen Gesamt­gewicht von max. 3,5 Tonnen möglich.

Liefern Sie den Müll von einer anderen Person an, ist ein unterschriebener Anlieferschein vorzulegen. Diesen finden Sie auf der Webseite der AWS.

Bei der Anlieferung von Elektrogeräten gelten einige Regelungen. Diese finden Sie ebenfalls auf der Webseite der AWS.

von gelten einige Regelungen. Diese finden Sie ebenfalls auf der Webseite der AWS. Diese Abfälle werden außerdem nicht angenommen: Verwert­bare Baustellen­abfälle, Fenster und Türen mit Glas­einsatz, Zement­reste, Holz belastet A IV (Zaun­latten, Garten­haus, Holzgarten­möbel) Dach­pappe, Feuer­löscher, Gas­flaschen, Rest­müll, Gewerbliche Elektro­geräte (B2B), Industrie­batterien, Wurzel­stöcke, Altöl, Wertstoffe, die aus um­liegenden Gebiets­körperschaften stammen.

Sperrmüll anliefern in Augsburg: Öffnungszeiten und Telefonnummern der Werstoffhöfe

In Augsburg gibt es insgesamt vier Werstoffhöfe, bei denen Sie Ihren Sperrmüll selbst anliefern können, wenn Sie die Anlieferkriterien erfüllen. Wir geben Ihnen eine Übersicht über alle Standorte. Personen, welche im Landkreis Augsburg leben, können Ihren Sperrmüll ausschließlich in der Deponie Augsburg Nord anliefern.

Altglas, Alt­textilien, Schuhe, Elektro­klein­geräte und Metalle können Sie übrigens auch ganz einfach an den bereit­gestellten Containern bei den Wertstoffinseln entsorgen. Eine Übersicht zu allen Wertstoffinseln in Augsburg finden Sie auf der Webseite von AWS.

AWS Wertstoff- und Servicepunkt Holzweg

Adresse: Holzweg 32, 86156 Augsburg

Telefon: 0821 3244884

Öffnungszeiten : Dienstag, Mittwoch, Freitag und Samstag: 8.00 - 12.00 Uhr und 13.00 - 15.00 Uhr, Donnerstag: 8.00 - 12.00 Uhr und 13.00 - 18.00 Uhr

: Dienstag, Mittwoch, Freitag und Samstag: 8.00 - 12.00 Uhr und 13.00 - 15.00 Uhr, Donnerstag: 8.00 - 12.00 Uhr und 13.00 - 18.00 Uhr Diese Wertstoffe werden angenommen: Papier und Kartonagen , Verkaufsverpackungen , Gegenstände aus Kunststoff , Metall und Verbundstoff , Hartkunststoffe , Holz unbelastet, Sperrmüll , Grünabfälle , Elektrogeräte , Datenträger, Leuchtmittel , Batterien, Akkus, Alttextilien und Schuhe, Tonerkartuschen und Tintenpatronen

AWS Wertstoffhof Unterer Talweg Haunstetten

Adresse: Unterer Talweg 89, 86179 Augsburg

Öffnungszeiten : Dienstag, Mittwoch, Freitag und Samstag: 8.00 - 12.00 Uhr und 13.00 - 15.00 Uhr, Donnerstag: 8.00 - 12.00 Uhr und 13.00 - 18.00 Uhr

: Dienstag, Mittwoch, Freitag und Samstag: 8.00 - 12.00 Uhr und 13.00 - 15.00 Uhr, Donnerstag: 8.00 - 12.00 Uhr und 13.00 - 18.00 Uhr Diese Wertstoffe werden angenommen: Papier und Kartonagen , Verkaufsverpackungen , Gegenstände aus Kunststoff , Metall und Verbundstoff , Hartkunststoffe , Holz unbelastet, Sperrmüll , Grünabfälle , Elektrogeräte , Datenträger, Leuchtmittel , Batterien, Akkus, Alttextilien und Schuhe, Tonerkartuschen und Tintenpatronen

AWS Deponie Augsburg Nord Lechhausen

Adresse: Oberer Auweg 11, 86169 Augsburg

Telefon: 0821 707218

Öffnungszeiten : Montag bis Freitag: 8.00 - 12.00 Uhr und 13.00 - 16.00 Uhr, Samstag: 9.00 - 12.00 Uhr

: Montag bis Freitag: 8.00 - 12.00 Uhr und 13.00 - 16.00 Uhr, Samstag: 9.00 - 12.00 Uhr Diese Wertstoffe werden angenommen: Papier und Kartonagen , Verkaufsverpackungen , Gegenstände aus Kunststoff , Metall und Verbundstoff , Hartkunststoffe , Holz unbelastet, Sperrmüll , Grünabfälle , Elektrogeräte , Datenträger, Leuchtmittel , Batterien, Akkus, Alttextilien und Schuhe, Tonerkartuschen und Tintenpatronen, Speiseöl, Nachtspeicherheizgeräte

AWS Wertstoffcenter Innenstadt

Adresse: Johannes-Haag-Straße 29, 86153 Augsburg

29, 86153 Telefon: 0821 3244884

Öffnungszeiten : Dienstag, Mittwoch, Freitag und Samstag: 8.00 - 12.00 Uhr und 13.00 - 15.00 Uhr, Donnerstag: 8.00 - 12.00 Uhr und 13.00 - 18.00 Uhr

: Dienstag, Mittwoch, Freitag und Samstag: 8.00 - 12.00 Uhr und 13.00 - 15.00 Uhr, Donnerstag: 8.00 - 12.00 Uhr und 13.00 - 18.00 Uhr Diese Wertstoffe werden angenommen: Papier und Kartonagen , Verkaufsverpackungen , Gegenstände aus Kunststoff , Metall und Verbundstoff , Hartkunststoffe , Holz unbelastet, Sperrmüll , Grünabfälle , Elektrogeräte , Datenträger, Leuchtmittel , Batterien, Akkus, Alttextilien und Schuhe, Tonerkartuschen und Tintenpatronen

AVA Wertstoffhof

Ein weiterer Wertstoffhof in Augsburg wird von dem Abfallzweckverband Augsburg (AVA) betrieben. Hier dürfen auch alle Bürger aus dem Landkreis Augsburg und Landkreis Aichach- Friedberg ihren Sperrmüll selbst anliefern. Es gelten allerdings unterschiedlichen Regelungen der einzelnen Gebietskörperschaften. Außerdem ist hier die Anlieferung kostenpflichtig. Alle wichtigen Informationen sowie eine Preisliste finde Sie auf der Webseite.