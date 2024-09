Sperrungen aufgehoben: Verkehr auf B17 staut sich nach wie vor

Auf der B17 in Augsburg hat es am Freitagnachmittag in beide Richtungen kilometerlange Staus gegeben. Wie ein Sprecher der Polizei bestätigte, war die Straße auf Höhe Kriegshaber in beide Richtung gesperrt. Von Landsberg Richtung Augsburg zwischen Messe/Universität und Bärenkeller/Oberhausen-Süd zog sich am späten Freitagnachmittag ein sieben Kilometer langer Stau. Zwischenzeitlich bestand laut ADAC ein Zeitverlust von eineinhalb Stunden. In Gegenrichtung herrschte ebenfalls dichter Verkehr. Auch auf der Ausweichroute über die Donauwörther Straße staute es sich. Der Polizeieinsatz endete gegen 16.15 Uhr. (klijo)

Sperrung Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

B17 Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Polizei Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis