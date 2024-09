Botanischer Garten setzt auf regionale Produkte

Im Botanischen Garten in Augsburg gibt es auch im Herbst ein abwechslungsreiches Programm. Am Sonntag, 15. September, 10 bis 17 Uhr, heißt es beim Tag der regionalen Vermarktung im Botanischen Garten und im Umweltbildungszentrum: „Gesund, regional und lecker“. Der Aktionstag wird in Zusammenarbeit mit der Umweltstation Augsburg und der Öko-Modellregion Stadt.Land.Augsburg organisiert. Regionale Anbieter präsentieren ihre Produkte, bieten Kostproben an und informieren über Lebensmittel. Bei den Mitmach-Aktionen für die ganze Familien werden etwa Apfel- und Birnensorten bestimmt.

Noch bis Donnerstag, 3. Oktober, ist im Freigelände zu den üblichen Öffnungszeiten die Ausstellung „Von Bohne, Erdnuss und Mimose – fabelhafte Fabaceae“ zu sehen. Im Zentrum steht die große Familie der Schmetterlingsblütengewächse, auch Leguminosen, Fabaceae oder Hülsenfrüchte genannt. (möh)