Spielplatz-Mangel in Augsburg: Wasserspiele allein reichen nicht aus

Kommentar

Die Wasserspiele sind eine gelungene Attraktion, reichen aber nicht aus

Es ist eine gute Idee, eine Art Fontänenfeld in der Innenstadt zu verankern. Leider lahmt die Debatte um einen Spielplatz in Augsburgs Zentrum. Dabei wäre der Bedarf da.
Jan Kandzora
Von Jan Kandzora
    |
    |
    |
    Im vergangenen Jahr war das Wasserspiel auf dem Rathausplatz ein Publikumsliebling. Die mobile Anlage war auch in diesem Jahr wieder in Augsburg zu sehen.
    Im vergangenen Jahr war das Wasserspiel auf dem Rathausplatz ein Publikumsliebling. Die mobile Anlage war auch in diesem Jahr wieder in Augsburg zu sehen. Foto: Michael Hörmann (Archiv)

    Der Gedanke, in der Innenstadt dauerhaft ein Fontänenfeld ähnlich wie jenes am Theodor-Heuss-Platz zu installieren, hat seinen Reiz. Das Wasserspiel am Rathausplatz kommt bei Kindern enorm gut an, wenn es draußen heiß ist. Durch den Klimawandel werden die Sommer tendenziell heißer; es gibt also einen Bedarf und Erfahrungswerte, allzu viel kosten dürfte ein solches Angebot daneben auch nicht. Dennoch sollte ein anderer Schritt im Vordergrund stehen, möchte man das Zentrum Augsburgs familienfreundlicher gestalten.

