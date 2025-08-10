Die Wasserspiele sind eine gelungene Attraktion, reichen aber nicht aus

Der Gedanke, in der Innenstadt dauerhaft ein Fontänenfeld ähnlich wie jenes am Theodor-Heuss-Platz zu installieren, hat seinen Reiz. Das Wasserspiel am Rathausplatz kommt bei Kindern enorm gut an, wenn es draußen heiß ist. Durch den Klimawandel werden die Sommer tendenziell heißer; es gibt also einen Bedarf und Erfahrungswerte, allzu viel kosten dürfte ein solches Angebot daneben auch nicht. Dennoch sollte ein anderer Schritt im Vordergrund stehen, möchte man das Zentrum Augsburgs familienfreundlicher gestalten.
Kommentar
