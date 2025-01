Spielwarenhändler Smiths Toys eröffnet Filiale in Augsburg

Smyths Toys, Europas größter Spielwarenhändler, eröffnet seine erste Filiale in Augsburg. Er zieht in die ehemalige Filiale des Expert Techno-Markts in der Eichleitnersraße in Göggingen und teilt sich die Flächen mit der Bäckerei Balletshofer, die hier ihr zweitgrößtes Café in Augsburg eröffnen wird.

Wie die Kragler Immobilien GmbH, zuständig für die Nachvermietung der rund 2600 Quadratmeter großen Immobilie, mitteilt, bietet Smyths Toys zukünftig auf einer Gesamtfläche von circa 2150 Quadratmetern Spielwaren und Kinderbedarf. „Wir waren in Augsburg schon lange auf der Suche nach dem idealen Standort und freuen uns, diesen in der Eichleitnerstraße gefunden zu haben“, sagt Christian Nitsche von Smyths Toys. Bislang ist Smyths Toys in Friedberg vertreten.

Smyths Toys eröffnet noch 2025 erste Filiale in Augsburg

Das Familienunternehmen Balletshofer bewirtschaftet künftig etwa 450 Quadratmeter der Immobilie mit einem Gastronomiekonzept. Geplant sei ein reines Tages-Café mit Verkaufstheke und einer großen Auswahl unter anderem an Brot, Frühstücksangeboten, Sandwiches, kalten und warmen Snacks und Salaten, so Geschäftsführer Christian Balletshofer.

Die Umbaumaßnahmen im Objekt beginnen im zweiten Quartal 2025, teilt Kragler weiter mit. Beide Mieter werden noch in diesem Jahr den Betrieb aufnehmen.