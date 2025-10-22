Spielwiesn 2025: Augsburger Messehalle wird demnächst wieder zum Spielparadies

Die Spielemesse Spielwiesn lädt vom 7. bis 9. November zum dritten Mal in die Augsburger Messe ein. Laut Veranstalter ist sie das größte Event ihrer Art in Süddeutschland. Auf Besucherinnen und Besucher wartet ein breites Angebot, das Familien, Gamer, Rollenspieler und neugierige Wissbegierige gleichermaßen ansprechen soll. Unter anderem stehen in der Spielothek über 4000 Neuheiten sowie Dauerbrenner an Gesellschaftsspielen zur Verfügung. Auch eine eigene Kinderspielothek steht bereit. Rund 80 Ehrenamtliche helfen, die Regeln schnell zu verstehen und informieren rund um die Spiele.

In der Pen & Paper-Arena, befindet sich unter anderem der Stand der Deutschen Lovecraft Gesellschaf, an dem auch Rollenspielautorin Julia Knobloch zu Gast sein wird. Turniere und Meisterschaften, darunter die Catan-Qualifikationen zur Deutschen Meisterschaft, versprechen Nervenkitzel, so die Veranstalter. Auch diesmal gibt es am Freitag die lange Nacht der Spiele, bei der die Messehallen bis 23 Uhr geöffnet sind. Im vergangenen Jahr kamen rund 15.000 Besucherinnen und Besucher zur Spielwiesn.

Info: Geöffnet ist am Freitag von 13 bis 23 Uhr, am Samstag von 10 bis 19 Uhr und am Sonntag von 10 bis 18 Uhr. Erwachsene zahlen 17 Euro Eintritt, Familien ab 22 Euro. Tickets gibt es unter eventim.de Weitere Infos unter www.spielwiesn.de.