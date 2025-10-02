Wie organisierst du die Spielwiesn, Petra Griebel?

Petra Griebel ist vielen Brettspiel-Fans im Süden Deutschlands ein Begriff. Als Gründerin und Geschäftsführerin einer PR-Agentur organisiert sie seit mehr als 30 Jahren die Messe „Spielwiesn“, die vom 7. bis 9. November zum dritten Mal in Augsburg stattfindet. Im Podcast „Augsburg, meine Stadt“ spricht sie über ihren Weg, die Besonderheiten der Messe und die Herausforderungen, denen sich Veranstalter heute stellen müssen.

Der Video-Podcast wird nicht angezeigt? Akzeptieren Sie dafür einfach die Einbettung oder klicken Sie auf diesen Link.

Geboren in Bamberg, lebt und arbeitet Griebel in München. Doch mit der traditionsreichen Spielemesse ist sie 2023 nach Augsburg umgezogen. Die Entscheidung für Augsburg sei auch aus der Not heraus entstanden: „Das war einfach alles irgendwann mal unbezahlbar“, sagt sie über die Messejahre in München. Mit dem Umzug kam auch viel Unterstützung: „Wir haben das erste Mal im Leben keine Biergartengarnituren gehabt, sondern die Messe hat uns Tische und Stühle zur Verfügung gestellt. Alle unsere Spieler waren total begeistert.“

Brettspielmesse Spielwiesn findet zum dritten Mal in Augsburg statt

Was die Spielwiesn von anderen Messen unterscheidet, ist für Griebel eindeutig die besondere Atmosphäre. „Es sagen selbst die Aussteller, dass es einfach immer noch ein familiäres Fest ist. Woanders geht es wesentlich businessmäßiger zu“, betont sie. Das Konzept bleibt bewährt: eine große Spielothek mit mehreren tausend Titeln und ehrenamtlichen Spieleerklärerinnen und -erklärern. Dazu präsentieren Aussteller Neuheiten und Klassiker, ein Flohmarkt ergänzt das Angebot.

Die Links zu Spotify, Apple Podcasts und Co. finden Sie am Ende des Artikels.

Die Organisation einer solchen Messe bleibt allerdings anspruchsvoll. „Man braucht sehr viel Fantasie, dass man sich da irgendwas einfallen lässt, ob es jetzt Social-Media-mäßig ist oder wie auch immer. Aber das reicht natürlich auch nicht, dass man den Laden vollkriegt“, beschreibt Griebel die Herausforderungen für die Zukunft. Trotz aller Rückschläge bleibt sie optimistisch und voller Motivation: „Ich liebe meinen Job, ich könnte nicht ohne ihn leben, wahrscheinlich.“

Podcast „Augsburg, meine Stadt“ bei Spotify und Apple Podcasts

Den Podcast hören Sie sowohl hier im Artikel (indem Sie die Einbettung akzeptieren) als auch über alle gängigen Podcast-Plattformen. Nutzen Sie schon eine der gängigen Podcast-Apps wie Spotify oder Apple Podcasts, dann können Sie dort ganz einfach nach „Augsburg, meine Stadt“ suchen. Sie können auch auf die folgenden Direktlinks klicken.

Sie haben Fragen, Kritik oder Anmerkungen zu unserer Podcast-Reihe „Augsburg, meine Stadt“? Dann schreiben Sie uns eine E-Mail an: podcast@augsburger-allgemeine.de