Nach Panne im ersten Versuch: Perlachkuppel soll am Donnerstag abheben

Lediglich Stadtgöttin Cisa und die Wetterfahne sollten am vergangenen Donnerstag von der Spitze des Perlachturms gehoben werden, damit im Anschluss die Kuppel abgenommen werden kann. Doch weil die Hebebühne nicht bis ganz nach oben reichte, musste der Versuch abgeblasen werden. Im Anschluss gab es für die Planung viel Häme. Nun hat die Stadt einen neuen Termin für die Aktion bekanntgegeben. Und die Vorgehensweise für die Arbeiten geändert.

Turmzwiebel soll nun direkt auf die Stahlkonstruktion gehoben werden

Um trotz der missglückten Aktion in der vergangenen Woche den Gesamtzeitplan einhalten zu können, werde laut Stadt aktuell geprüft, ob es möglich ist, die goldene Figur der Cisa und die Wetterfahne zusammen mit der Turmzwiebel abzunehmen. Daneben ist nun geplant, die Turmzwiebel ohne Zwischenlagerung auf dem Fischmarkt direkt auf die Stahlkonstruktion des Info-Pavillons vor dem Rathaus zu setzen. Dessen Eröffnung ist für den 11. August vorgesehen. Alle vorbereitenden Arbeiten nehmen nach Auskunft der Stadt den gesamten Mittwoch, 23. Juli, in Anspruch. Wenn hinsichtlich Statik, Sicherheit und Wetterverhältnissen nichts entgegensteht, könne die eigentliche Aktion dann am Donnerstagmorgen durchgeführt werden.

Am 11. August soll der Infopavillon am Rathausplatz eröffnen

Die vorbereitenden Arbeiten für das Abheben der Turmzwiebel sollen dann am Donnerstag, 24. Juli, ab etwa 3 Uhr morgens starten. Dazu zählen laut Mitteilung der Stadt das hydraulische Anheben, das Einheben der Stahlunterkonstruktion für den Baukran sowie das Lösen der Sicherungen. In einer Höhe von rund 60 Metern werde ein Stahlkranz um die Turmzwiebel errichtet, um die Lastverteilung beim Herunterheben zu sichern. An den Stahlkranz werden dann die Sicherungsketten des Krans angebracht. Anschließend soll die Turmzwiebel des Augsburger Perlachturms vom darunterliegenden Naturstein freigeschnitten werden. Sobald alle Vorbereitungen abgeschlossen seien, beginne der eigentliche Hebevorgang. In Abhängigkeit von den Windverhältnissen werde minütlich abgestimmt, wann zwischen 5.30 und 8 Uhr der Hebevorgang tatsächlich stattfinden kann. Sollt aufgrund der Witterung der Versuch verschoben werden müssen, werde man dies unter augsburg.de und auf den städtischen Social-Media-Kanälen mitteilen.