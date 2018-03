vor 59 Min.

AEV schließt Saison gegen Krefeld und Iserlohn ab Lokalsport

Marco Sternheimer bestreitet seine letzten beiden Partien

Keine Punkte hat das Augsburger DNL-Team am Wochenende zu verschenken. Das ist die klare Ansage von Trainer Michael Bakos vor dem finalen Wochenende. Zwar hat der Eishockey-Nachwuchs des AEV mit der Maximalpunktzahl von 12 Zählern das Ziel Qualifikation für die neue, ab 2018/2019 nur mehr acht Teams umfassende Division I im U20-Bereich, bereits geschafft - doch die Füße werden noch nicht hochgelegt.

Denn die Gegner Krefeld (Samstag, 18 Uhr) und Iserlohn (Sonntag, 11.30 Uhr) kämpfen noch mit Regensburg um den letzten freien Platz und der AEV will sich nicht vorwerfen lassen, mit lascher Einstellung in die Spiele gegangen zu sein.

Bakos: „Wir wollen zeigen was wir draufhaben“

Und noch ein Punkt zählt: Sicherlich werden an beiden Tagen noch einmal einige Anhänger ins Curt-Frenzel-Stadion gehen um das Team von Bakos noch zu unterstützen. „Wir wollen noch einmal zeigen, was wir draufhaben“ ist der Tenor im Team. Trainer Bakos blickt derweil schon über das Saisonende hinaus. So wurden während der Woche mit allen Spielern Einzelgespräche absolviert und das Try-Out am Osterwochenende geplant. Ein großes Stühlerücken soll es zwar nicht geben, doch an der ein oder anderen Stelle plant der Trainer eine Blutauffrischung seines Kaders.

Sein letztes Nachwuchsspiel für den AEV bestreitet Top-Talent Marco Sternheimer, der sich aus Altersgründen verabschieden muss. Auch der quirlige und torgefährliche Außenstürmer Lukas Traub - vor der Saison aus Bietigheim gekommen - läuft zum letzten Mal für den AEV auf. Er geht zurück in seine Heimatstadt und wird dort ein Studium beginnen. (pm)

Themen Folgen