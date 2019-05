vor 14 Min.

AKV-Rafter in Wildalpen auf dem Podium

Platz drei in der Gesamtwertung

Mit einem Rennen in Wildalpen auf der Salza sind die Augsburger Rafter in die Europacup-Saison gestartet. Für den Augsburger Kajak Verein (AKV) war erstmals ein neu zusammengestelltes Frauenteam in der Besetzung Lena Heinze, Christina Jokl, Stefanie Nicka, Katharina Sadler dabei, das gleich mit einem Erfolg überraschte. Das Team holte in der Disziplin Head To Head die Bronzemedaille und kam in der Gesamtwertung auf Rang acht.

Die AKV-Männer um die Paddler Robert Dorner, Tristan Wiedemann, Franz Strauß, Jochen Knorz und Martin Schneider erwischten wie schon in den Jahren zuvor einen guten Start in den Wettkampf. Platz drei im Time Trail hinter den starken Russen und dem Team aus Österreich war der Lohn für eine gute Vorbereitung auf diesen Wettkampf. Im Head To Head wollten die Männer mit Blick auf das Frauen-Team nicht nachstehen und fuhren schließlich auf Platz zwei – eine der besten Platzierungen in der über zehn Jahre alten Geschichte für das Team in dieser Disziplin.

Slalom ist der sportliche Höhepunkt

Für die Augsburger Boote ist der Slalom der Höhepunkt jedes Rafting-Wettkampfes. Obwohl die ersten Rennen schon sehr kräftezehrend waren, herrschte im AKV-Team nach einer langen Streckenbesichtigung die Erkenntnis, dass es doch noch für Großes reichen könnte. Mit Recht, denn nach beiden Läufen gab es hier Platz zwei hinter den siegreichen Tschechen. Platz sieben gab es dann noch bei der Abfahrt – einer bei den Augsburgern eher unbeliebten Disziplin, was mit den wenigen Trainingsmöglichkeiten am Augsburger Eiskanal zusammenhängt. Dennoch schaffte es das AKV-Team in Wildalpen in der Gesamtwertung erstmals auf das Podium; hinter Tschechien und Russland auf Rang drei. Die zwei Boote des Nachbarvereins Kanu Schwaben Augsburg belegten mit Platz vier (KSA I) und sieben (KSA II) in der Gesamtwertung. (pm)

