Abpfiff für Tennisturnier „Schwaben Open“

Weltranglistenturnier beim TC Augsburg für das Jahr 2020 endgültig abgesagt

Von Andrea Bogenreuther

Wie stolz war man beim Tennisclub Augsburg (TCA) im vergangenen Jahr über die gelungene Premiere des ATP-Challenger-Weltranglistenturniers „ Schwaben Open“. Für die zweite Auflage im August 2020 hatten sich der Augsburger Verein und die Organisatoren von der Münchner Sportagentur IsarOne so viel vorgenommen. Sie wollten wieder hochklassige Jungprofis auf die Anlage am Siebentischwald bringen, aber auch neue, verbesserte Rahmenbedingungen für die Zuschauer schaffen. Aus den guten Vorsätzen wird nichts, am Dienstag wurde beschlossen, die „Schwaben Open“ 2020 ersatzlos ausfallen zu lassen. Eine zweite Auflage des Turniers soll es erst im Jahr 2021 geben.

„Angesichts der Sorge um die Gesundheit der Spieler, Zuschauer und Offiziellen müssen auch wir schweren Herzens erkennen, dass eine Durchführung 2020 nicht möglich ist“, teilte Alessandra Trenkle von IsarOne in einer Pressemitteilung mit. Auch TCA-Vorsitzender Jakob Schweyer bedauert die Absage zutiefst: „Eine gewisse Enttäuschung ist natürlich da. Aber wie heißt es so schön, man muss den Realitäten ins Auge sehen. Spätestens als die Politik verkündet hat, dass bis zum 31. August keine Großveranstaltungen mehr machbar sind, war auch uns klar, dass wir da mit im Fokus stehen.“ Natürlich habe er dann als „unerschütterlicher Optimist“ hin und hergerechnet und überlegt, wie das Tennisturnier der Nachwuchsprofis vielleicht doch noch realisiert werden könne. Dass man auf dem Centre Court nur jeden Platz im Abstand von zwei Metern belegen könnte und die Spieler streng von den Zuschauern separiert.

Zurückhaltung bei den Sponsoren

Doch schnell wurde Schweyer und seinem Team klar, dass eine Durchführung trotz allen guten Willens nicht möglich sein würde. „Wenn jetzt noch eine Maskenpflicht kommt, dann sieht man schon, dass Corona nicht bis Ende Mai weg ist“, sagt Schweyer. Und da hätten schon erste Vorbereitungen in Sachen Auf- und Umbau durchgeführt werden müssen. Auch bei den Sponsoren herrsche angesichts der finanziellen Auswirkungen der Corona-Krise große Zurückhaltung. „Das ist ein Rattenschwanz ohne Ende“, so Schweyer.

Deshalb setzt sich der sportliche Stillstand auf der TCA-Anlage am Siebentischwald vorerst fort – ebenso wie bei allen anderen Tennisclubs. Sämtliche Turniere und Meisterschaften sind bereits abgesagt, nur über die Punktrunde von der Regionalliga abwärts ist bisher noch nicht entschieden worden.

Neuer Termin im August 2021

In erster Linie hofft Schweyer aber, dass er baldmöglichst wieder seine Breitensportler unter den Mitgliedern auf die Anlage lassen darf. „Erst ist im Winter unsere Halle nicht rechtzeitig fertig geworden, dann konnten unsere Mitglieder vielleicht acht, neun Mal spielen, danach kam Corona“, weiß Schweyer um die schwierige Situation in seinem Club. „Wenn weitere Lockerungen kommen, will ich die Anlage erst einmal rund um die Uhr meinen Mitgliedern zur Verfügung stellen.“ Und ihnen zumindest im August 2021 die zweite Auflage des Challenger Turniers bieten – denn dafür, so der erfreute TCA-Vorstand, hätten fast alle Sponsoren bereits ihre Zusage gegeben.

