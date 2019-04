14:16 Uhr

Alle Wildwasser-Sprinter wollen den Eiskanal hinunter

Der Andrang der Wildwasser-Sportler in Augsburg ist so groß, dass die Rennen der beiden internationalen Wettbewerbe am Wochenende früher gestartet werden müssen

Von Andrea Bogenreuther

Die Begeisterung für den Augsburger Eiskanal ist bei Kanuten aus aller Welt ungebrochen. Auch bei den Wildwasser-Sprintern, die in ihren Rennsport-Wettbewerben immer die schnellste und direkte Linie den Kanal hinunterpaddeln. Sie schätzen den traditionsreichen Olympiapark von 1972 so sehr, dass sich der ausrichtende Verein Kanu Schwaben Augsburg dazu entschloss, die zwei Renntage um Weltranglistenpunkte und den Europacup am Wochenende früher zu starten, um des Andrangs Herr zu werden. „Wir haben eine gigantische Meldeliste von 143 Kanuten aus 39 Vereinen und 14 Nationen“, erzählt Wettkampfleiterin Manuela Gawehn stolz, „das liegt an diesem einmaligen Kanal. Es ist schön zu sehen, wie glücklich die Sportlerinnen und Sportler sind, wenn sie hier hinunterfahren.“

Eine davon ist die Lokalmatadorin von Kanu Schwaben Augsburg, die zweimalige Weltmeisterin, fünffache Europameisterin und 26-fache deutsche Meisterin im Kajak Einer, Sabine Füsser. Ihre Karriere im Kanu-Rennsport begann 1998. „Seitdem besteht mein Leben aus dieser Sportart“, sagt Füsser. Die 44-Jährige gesteht aber auch, dass es im Laufe der Zeit schwerer wird, sich neu zu motivieren und den harten Trainingsalltag während der Wintermonate durchzuhalten. „Seit ein paar Jahren stelle ich mir schon die Frage, warum ich das immer wieder mache. Aber solange ich die jungen Hühner noch ein bisschen ärgern kann, fahre ich weiter“, sagt sie mit einem Schmunzeln. Denn die erfolgreiche Kanutin hat festgestellt, dass sie im Kopf mit den Jahren lockerer geworden ist, dass „ich nicht mehr so extremst verbissen an die Rennen herangehe“.

Trotzdem hat sie natürlich große Pläne für die anstehende Saison. Die EM-Qualifikation hat Sabine Füsser bereits in der Tasche, am Samstag könnte mit einem guten Ergebnis beim Weltranglistenrennen des Internationalen Kanu Verbands (ICF) die Qualifikation für die Weltmeisterschaft im Herbst im spanischen La Seul d’Urgel folgen.

Rückkehr von Canadier-Spezialist Normen Weber

Ein weiterer Lokalmatador, der seine internationale Karriere zwar vor zwei Jahren offiziell beendet hat, aufgrund seiner Liebe zu Augsburg am Wochenende aber trotzdem ins Kanu steigen wird, ist Canadierfahrer Normen Weber. Der Schwaben-Kanute hat deshalb vor einigen Wochen seinen Partner René Brücker reaktiviert, um mit diesem auch noch im Canadier Zweier starten zu können. „Ich habe dann an mir heruntergeschaut und ganz intensiv das Training aufgenommen, vor allem über die Osterfeiertage “, sagt der 52-jährige Brücker lachend. Weber selbst ist bis zuletzt noch in seinem Beruf als Bundeswehr-Kompaniechef eingespannt und reist erst direkt zu den Wettkämpfen am Samstag an. Das Duo Brücker/Weber weiß also nicht genau, wo es sportlich wirklich steht. Doch Brücker will in erster Linie Spaß haben und, wenn möglich, den letzten gemeinsamen Augsburger Sieg von vor zwei Jahren verteidigen. Unmöglich scheint das trotz der jüngeren Konkurrenz nicht. „Normen Weber ist immer noch topfit. Ich bin froh, wenn er da ist. Denn er motiviert auch unsere jungen Fahrer“, setzt Bundestrainer Gregor Simon auch weiterhin große Stücke auf den 32-jährigen Augsburger. Schließlich rangiert Normen Weber in der Einzel-Weltrangliste immer noch als zweitstärkster Fahrer hinter dem slowenischen Spitzenkanuten Blaz Cof.

Gefahren werden am Wochenende die fünf Bootskategorien Kajak Einer Männer und Frauen, Canadier Einer Männer und Frauen sowie der Canadier Zweiter der Männer. Letzteres eine Bootsklasse, die anders als im olympischen Kanuslalom im Wildwasser-Sprint wettkampfmäßig noch gesetzt ist.

Der Zeitplan

Samstag, 27. April ICF Ranglistenrennen im Wildwasser-Sprint und DKV-WM-Qualifikation: 7 Uhr Training, 9.30 Uhr erster Vorlauf in jeder Bootsklasse, 12 Uhr zweiter Vorlauf, 14.30 Uhr Finallauf, 16 Uhr Siegerehrung

Sonntag, 28. April Europa-Cup Sprint: 7 Uhr Training, 9.30 erster Vorlauf, 12 Uhr zweiter Vorlauf, 14.30 Uhr Finallauf, 16 Uhr Siegerehrung

Themen Folgen