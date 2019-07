vor 38 Min.

Alles im Griff

„Die Anlage ist so toll. Am besten gefällt mir, dass hier nun alle drei Kletterdisziplinen vereint sind.“Beweglichkeit und Nervenstärke zeigte Sandra Hopfensitz (hier im Leadklettern). In ihrer Spezialdisziplin Speed gewann die Augsburgerin den süddeutschen und den bayerischen Meistertitel.

Bei den süddeutschen Meisterschaften in Augsburg überzeugt Sandra Hopfensitz in der Disziplin Speed. Auch im Lead sind Mitglieder der DAV-Sektion Augsburg unter den Top Ten

Von Andrea Bogenreuther

Jeder Griff muss stimmen, wenn die 16 Finalisten der süddeutschen Meisterschaft im Leadklettern in die 18 Meter hohe Wand auf dem Außengelände des Landesleistungszentrums in Augsburg steigen. Nur sechs Minuten haben die Sportler vorher Zeit, sich die anspruchsvolle Route anzusehen und zu überlegen, an welchen eingeschraubten Griffen sie sich festhalten werden, um so weit wie möglich nach oben zu kommen.

Für die Sektion Augsburg sind bei den Männern Michael Ullrich und Stephan Grimm unter die letzten acht gekommen, bei den Frauen Sandra Hopfensitz. Die 16-jährige Athletin aus dem Jugend-Nationalkader beginnt stark und zeigt ihr athletisches Können, als sie gut die Hälfte der Route geschafft hat und fast im Spagat in der Wand hängt. Dann allerdings folgt ein Fehlgriff und ihr Versuch ist vorbei. Am Ende reicht die erklommene Höhe gegen starke Konkurrenz für Platz sechs.

Doch im Anschluss folgt Hopfensitz’ Spezialdisziplin, das Speedklettern. Hier gilt es, eine immer gleich gesteckte Wand im direkten Duell mit dem Gegner schnellstmöglich nach oben zu klettern. In dieser Disziplin gehört die Augsburgerin zu den Favoriten in der Frauenkonkurrenz. Bei den Titelkämpfen an ihrer Heim-Trainingsstätte in Augsburg an der Sportanlage Süd zeigt Hopfensitz dann auch ihre Erfahrung und ihre Vorliebe für die Speed-Disziplin. In nur 10.290 Sekunden schlägt Hopfensitz oben an und kürt sich damit zur bayerischen und süddeutschen Meisterin, während ihre Finalkonkurrentin Anna Lechner aus der Sektion München-Oberland im direkten Duell 11.041 Sekunden braucht. Die Augsburgerin ist glücklich. „Die Anlage ist so toll. Am besten gefällt mir, dass hier nun alle drei Kletterdisziplinen vereint sind.“

Die Boulderer (Klettern ohne Seil in Absprunghöhe) fehlen bei diesen Meisterschaften im Lead und Speed allerdings, weshalb Stephan Grimm von seiner Lieblingsdisziplin abgewichen und einen Abstecher zum Lead gemacht hat. Dass es für den 23-jährigen Augsburger im Männer-Finale am Ende sogar zu Platz fünf reicht, freut ihn ziemlich. „Ich bin ohne Erwartungen angetreten und schon überrascht, dass ich so weit gekommen bin“, sagt er. Schließlich erfordert das Leadklettern an den hohen Wänden mit Seilsicherung mehr Ausdauer, viel mehr Züge sowie taktische und technische Finesse. Fähigkeiten, die auch sein Vereinskamerad Michael Ullrich in der Wand ausspielt und sich sogar noch einen Rang vor Grimm platzieren kann. Dass Ullrich mit Platz vier allerdings knapp an den Podestplätzen vorbeischrammt, ärgert den Neusässer schon ein wenig. Einen Zug mehr und es hätte womöglich für eine Medaille gereicht. „Es war aber schon eine sehr schwere Route“, sagt Ullrich und muss neidlos anerkennen, dass Sieger Philipp Martin aus der Sektion Allgäu-Kempten eine beeindruckende Vorstellung abgab. Als einziger der Männer-Konkurrenz kletterte er Top, also bis zum Endpunkt unters Hallendach, und wurde unumstrittener Sieger.

Dass auch die jungen Athleten der Sektion Augsburg um Spitzenplatzierungen mitklettern, zeigte bei der bayerischen Meisterschaft der B-Jugend weiblich die Donauwörtherin Paula Allmansberger mit Rang drei im Speed. „Vor allem im Viertelfinale war ich sehr aufgeregt, aber danach hatte ich mein Ziel erreicht und hatte großen Spaß am kleinen Finale“, erzählt die 15-Jährige, die einmal in der Woche zum Stützpunkttraining nach Augsburg fährt. Und auch ihr nächstes Ziel steht bereits fest: „Jetzt will ich bei der bayerischen Meisterschaft im Leadklettern noch unter die Top Ten kommen. Das wäre cool.“

Besten Anschauungsunterricht erhielt sie bei den Meisterschaften von den Sektionskollegen Michael Ullrich, Stephan Grimm und Sandra Hopfensitz. Denn mit seinen Leistungen hat sich das Augsburger Trio für die deutsche Meisterschaft im Lead Ende des Jahres in Hilden qualifiziert.

