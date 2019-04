17:46 Uhr

„Alter Hase“ bremst die Jungen aus

Augsburger Normen Weber gewinnt Weltranglistenrennen im Canadier, obwohl seine internationale Karriere schon beendet ist. Auch Barm und Füsser überzeugen am Eiskanal

Von Andrea Bogenreuther

Die „Oldies“ unter den Wildwasser-Sprintern hatten bei den zwei Weltranglisten-Rennen am Augsburger Eiskanal allen Grund zur Freude. Nach ihrem Wimpernschlag-Sieg mit 0,17 Sekunden Vorsprung strahlten, lachten und umarmten sich Normen Weber, 33 Jahre, und sein Partner René Brücker, 52. Sie hatten es der jungen Konkurrenz im Canadier Zweier noch einmal gezeigt.

Dabei war das „Dreamteam“, das vor zwei Jahren seine internationale Karriere eigentlich offiziell beendet hat, ohne große Vorbereitung ins Boot gestiegen. Und es klappte auf Anhieb – obwohl der Bundeswehr-Kompaniechef Normen Weber erst am Abend vor dem Wettkampf angereist war. „Am Morgen sind wir schon um 6 Uhr auf dem Wasser gewesen – damit die anderen beim ersten Training nicht zuschauen konnten“, scherzte René Brücker, „und es war mächtig kalt bei unserer ersten Tour nach zwei Jahren. Aber die Effektivität und Routine von Normen haben den Sieg gebracht. Das konnte ich erst gar nicht glauben.“

Doch für Normen Weber, den dreimaligen Wildwasser-Weltmeister von Kanu Schwaben Augsburg, stehen selbst nach dem Ende der internationalen Karriere Disziplin, Willen und Teamgeist an erster Stelle. „Eigentlich bin ich schon abgetreten. Aber ich kann als Trainer und Sportler durchaus noch Starts für mein Team machen, wenn ich gebraucht werde. Zwar habe ich mein Training um 50 Prozent nach unten geschraubt, aber vielleicht bin ich dadurch ein bisschen effektiver“, sagt Weber über seine erfolgreiche Rückkehr an seine Heimatstrecke. Er hofft, als Vorbild den deutschen Wildwasser-Nachwuchs zu motivieren. „Wir wollten den Jungen Paroli bieten und haben gezeigt, dass wir das noch können. Das ist unsere Aufgabe als Trainer und alte Hasen. Wir wollen die Jungen anstacheln, dass sie auch ihre Leistung bringen.“ Was auch funktionierte, denn am nächsten Tag fuhr das junge deutsche Duo Schwarz/Sülzer zum Sieg. Für Weber/Brücker blieb immer noch Rang drei. Doch auch im C1 hatte Weber den jungen Fahrern Anschauungsunterricht in Sachen Eiskanal-Beherrschung gegeben. Auch hier siegte Weber am Samstag mit 0,78 Sekunden Vorsprung – und schlug damit sogar den amtierenden Weltmeister Blaz Cof aus Slowenien. Am Sonntag ließ Weber zusätzlich Platz zwei im Einer Canadier hinter Cof folgen.

Füsser holt erst Bronze, dann Gold

Auch bei den Frauen überzeugten die Lokalmatadorinnen. Schwaben-Kanutin Sabine Füsser holte im Kajak Einer am Samstag trotz eines Fehlers an der Bogenbrücke Bronze und ließ am nächsten Tag im Europa Cup Gold folgen. Wie schon so oft zeigte die routinierte Fahrerin, die seit 1998 in der internationalen Wildwasser-Spitze fährt, ihre Klasse. „Ohne meinen Fehler hätte ich schon am Samstag das Ding gewonnen. Aber ich bin sehr zufrieden. Der Kanal ist nach der Säuberung wirklich schwerer zu fahren als in den vergangenen Jahren“, gestand die 44-Jährige, die nun ebenso wie Normen Weber die begehrte Qualifikation für die Sprint-WM im Herbst in Spanien in der Tasche hat.

An beiden Renntagen wurde ihre Vereinskollegin Sabrina Barm trotz starker Fahrleistung hingegen auf Platz zwei verwiesen. „Die Platzierung ist nicht entscheidend. Viel wichtiger ist, dass ich meine Fähigkeiten und mein Potenzial auf das Wasser bringen konnte“, tröstete sich die ehemalige Slalomkanutin über die zwei knapp verpassten Siege im Sprint.

Themen Folgen