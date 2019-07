00:03 Uhr

An den schönsten Flecken der Welt unterwegs

Die Augsburger Florian und Frederic Steuerer treiben leidenschaftlich ihre Segelkarriere voran. Die Brüder träumen von einer Teilnahme an Olympischen Spielen (Serie/

Von Andrea Bogenreuther

Die Frage nach der Schule muss ja kommen. Schließlich hat Florian Steuerer im vergangenen Jahr rund 100 Tage in seine Segelkarriere investiert – allein 45 Schultage sind draufgegangen für Trainingseinheiten, Kaderlehrgänge und Regatten. Ungewöhnlich für einen Schüler der elften Klasse des Augsburger Jakob-Fugger-Gymnasiums, der im nächsten Jahr sein Abitur machen möchte. „Man muss schon relativ diszipliniert den Stoff nachholen“, sagt der 17-Jährige, „und natürlich wäre ich wohl ohne den Segelsport in der Schule noch besser. Aber trotzdem geht es eigentlich. Ich werde auf alle Fälle mein Abitur schaffen.“

Generell würden er und sein 14-jähriger Bruder Frederik, der die achte Klasse des Fugger-Gymnasiums besucht, von den Lehrern und der Schuldirektion große Unterstützung erhalten. „Wenn man mit den Lehrern nett spricht, schieben sie die Klausuren und Schulaufgaben schon mal auf den Anfang des Jahres, wo ich noch mehr da bin“, erzählt Florian Steuerer. Und als bayerische Kadersportler seien Schulbefreiungen für Wettkämpfe ohnehin leichter zu bekommen.

Das Leben der jungen Segler, deren Wohnort Augsburg-Hochzoll wassertechnisch doch recht abseits von den großen deutschen Trainingszentren wie Kiel und Lübeck liegt, ist von unzähligen Reisen geprägt – vornehmlich an die Segel-Hotspots Europas wie Mallorca, Südfrankreich oder Italien. Manchmal geht es aber auch zu Titelkämpfen in die USA oder – wie im kommenden Herbst – nach Japan. „Als Segler kommt man an die schönsten Orte der Welt, es ist so abwechslungsreich und macht viel Spaß“, schwärmt Florian Steuerer von seinem Sport, räumt aber auch ein: „Wir sind schon sehr viel von zu Hause weg. Ich persönlich muss dann in den Ferien gar nicht mehr unbedingt verreisen.“

Mit zwölf Jahren hat er in der Einsteiger-Bootsklasse, dem Optimisten, mit dem Sport begonnen. Dank der Eltern, die ebenfalls begeisterte Segler sind, sich aber auf ein Freizeitboot auf dem Ammersee beschränken, kamen die Jungs zum Sport und wurden Mitglied im Augsburger Segler-Club (ASC). Doch den Beiden reichten auf Dauer die kleinen Seen in der Umgebung nicht aus. Sie entschieden sich schnell für eine ernsthafte, leistungsorientierte Segelkarriere.

Mittlerweile ist Florian Steuerer in der 29er-Bootsklasse angekommen, der Umstieg auf den 49er FX steht im Sommer bevor. Mit seinem Vorschoter Moritz Fiebig will sich Florian im 49er FX mit dem deutlich kleineren Rigg (Takelage) erst einmal ein Jahr an das olympische Boot gewöhnen, dann soll der Umstieg in den 49er der Männerklasse erfolgen. Bruder Frederik findet sich nach seinem Wechsel vom Optimisten in den 29er gerade mit seinem neuen Segelpartner Lukas Goyarzu zusammen.

Gemeinsame Wettkämpfe der Augsburger Brüder – zu zweit in einem Boot – kommen für sie nicht infrage. „Wir kennen uns zu gut“, sagt Frederik lachend, „außerdem ist der Altersunterschied ziemlich groß und wir haben beide die gleiche Position, nämlich Steuermann.“ Auf dem Familienboot klappe das schon mal, aber im Sport sei das keine Option. Trotzdem gesteht Frederik, dass er sehr von der Erfahrung seines älteren Bruders profitiert. Der optimale Partner an Bord sei dennoch das Entscheidende. Da sind sich die Brüder einig: „Ich glaube, dass man nicht vorne mitsegeln kann, wenn man nicht den richtigen Partner hat. Zum einen braucht man zwei, die gut segeln können, und dann müssen sich die beiden auch noch blind vertrauen. Zum Segelpartner gibt es immer eine spezielle Verbindung“, erklärt Florian.

Wie in kaum einer anderen Sportart kommt es im Segelsport auf Erfahrung und Verständnis an. Auf die Fähigkeit, den Wind und die Wellen zu lesen, beim Start die optimale Lücke zu finden und auf dem Boot technisch wie taktisch über mehrere Stunden hinweg möglichst effektiv zu arbeiten. Weil das bei Florian in den vergangenen Jahren schon richtig gut geklappt hat, wurde er 2016 ins German Sailing Team aufgenommen. In der Eurocup-Serie, zu der einige international hochklassige Regatten gehören, gewann das Duo Steuerer/Fiebig im vergangenen Jahr die U17-Wertung. Die Qualifikation für die Jugend-WM in Texas 2018, der zweite Platz bei der Young Europeans Sailing 2018, ebenda der dritte Platz 2019 sowie Rang zwölf bei der bedeutenden Kieler Woche unter 120 Teams aus der ganzen Welt, waren weitere besondere Ergebnisse.

Mit Blick auf die sportliche Zukunft gesteht Florian Steuerer, dass eine Olympiateilnahme schon sein Traum wäre. „Das ist das größte Ziel. Allerdings muss man schauen, wie ernsthaft man das weiterverfolgt. Ich will nächstes Jahr sehen, ob ich weiterhin so viel Spaß am Segeln habe. Nur jemand, der Spaß hat, ist erfolgreich. Wenn das bei mir so ist, dann ist auf jeden Fall Olympia das Ziel.“ Einen Studienplatz in Lübeck hat Florian Steuerer ebenfalls schon im Visier. Denn irgendwann ist es für den ambitionierten jungen Augsburger unerlässlich, mit seinem Wohnort näher ans Wasser zu rücken.

