André Hahn ist außen vor statt mit dabei

In dieser Saison hat der Rechtsaußen seinen Stammplatz in der Startelf des FC Augsburg verloren. Jetzt fällt der 29-Jährige auch noch für das Testspiel am Donnerstag gegen den FC Bayern München II aus

Von Robert Götz

Wenn der FC Augsburg am heutigen Donnerstag (15 Uhr/Livestream des FCA auf Facebook oder You-tube) auf dem Campus des FC Bayern München gegen die U23 des deutschen Rekordmeisters testet, dann wäre es eine gute Gelegenheit für André Hahn gewesen, Spielpraxis zu sammeln.

Doch Hahn kann nicht. „Er hat am Knie eine leichte Dehnung des Innenbandes und eine leichte Schwellung“, berichtet FCA-Trainer Martin Schmidt. Darum hatte Schmidt Hahn schon wenige Stunden vor dem Anpfiff aus dem Kader für das Spiel gegen den SC Paderborn streichen müssen. Erst in der kommenden Woche soll der 29-Jährige wieder ins Mannschaftstraining einsteigen.

Es passt in die durchwachsene Saison des Außenbahnspielers, dass André Hahn in dieser für ihn so wichtigen Phase außen vor statt mit dabei ist. Nach der 1:5-Niederlage in Gladbach musste er seinen Platz für Marco Richter räumen. Und der U21-Nationalspieler gab ihn dann auch nicht mehr her.

Vom Drittliga-Spieler zum Nationalspieler

Hahn, der bei seiner ersten Station in Augsburg (Januar 2013 bis Juli 2014) vom Drittliga-Spieler aus Offenbach zum Nationalspieler reifte, konnte die hohen Erwartungen nach seiner Rückkehr im Sommer 2018 vom Hamburger SV selten erfüllen. Nur vier Tore erzielte er seitdem.

Doch Hahn ist ein Kämpfer. Er lässt sich nicht gehen. Das attestierte ihm Trainer Schmidt auch vor dem Paderborn-Spiel: „Er trainiert gut und fleißig, arbeitet sehr seriös und hat gar nichts falsch gemacht.“

Seine Konkurrenten allerdings auch nicht. Schmidt: „Was gegen ihn spricht, ist, dass unsere Flügelzange mit Ruben Vargas und Marco Richter gut funktioniert.“

Die beiden Youngsters wirkten zuletzt leichtfüßiger und dribbelstärker als Hahn, der sich mehr über seine Körperlichkeit einbringt. Allerdings war gerade beim Leichtgewicht Vargas gegen Paderborn gut zu sehen, dass er nach elf Spielen in der Startelf in der Bundesliga an seine athletischen Grenzen kommt und sich nicht mehr so durchsetzen kann wie am Anfang der Saison.

Die Chance für Hahn? Durchaus, denn Richter könnte durchaus für Vargas auf die linke Seite wechseln. Ein Platz für Hahn wäre frei. Diese Variante hätte Schmidt heute sicher getestet. Doch die Verletzung von Hahn kam dazwischen.

