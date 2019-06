18:04 Uhr

Attraktives Event am Augsburger Kuhsee

Zur 20. Auflage des beliebten Triathlons werden am Sonntag, 21. Juli, wieder über 1700 Athleten erwartet. Nachlauf schon am Samstagabend

Von Wilfried Matzke

Kein Sportverein, sondern die Universität führte im Jahr 1983 den Triathlon in Augsburg ein. Nur neun Monate nach der ersten deutschen Veranstaltung in Essen organisierte das Uni-Sportzentrum die schwäbische Premiere. Aber dieser Wettbewerb war noch kein Nonstop-Rennen. „Das Sportbad, die Straßen um den Derchinger Forst und die Lechwege in der Firnhaberau dienten als Austragungsorte“, weiß Gabi Pelz. Die damals 47-jährige Augsburgerin platzierte sich vorne.

Allmählich konnte sich der Triathlon als neue Sportart etablieren. Gabi Pelz von Viktoria Augsburg, setzte ihre Triathlon-Karriere noch drei Jahrzehnte fort. Die heute 83-Jährige kann auf 13 Senioren-WM-Titel zurückblicken.

Anfang der 1990er Jahre begann die sportliche Laufbahn von Katja Mayer. Die Sportwissenschaftlerin aus Augsburg war bald international erfolgreich als Ironman-Siegerin und Vize-Europameisterin. Auch die 1996 eingeführte Bundesliga zeigt, dass Frauen den Augsburger Triathlon geprägt haben. Mit Kathrin Egger, Stefanie Kahn und Stefanie Menter starteten in der ersten Liga bislang drei Augsburgerinnen, alle für den SC Riederau.

Breitensporte Ausrichtung

Nachdem der Triathlon der Universität nur dreimal stattfand, feierte 1989 der Königsbrunner Triathlon am Augsburger Ilsesee seine Premiere. Er entwickelte sich zum Anziehungspunkt für die ambitionierten Athleten. Heuer am 29. September wird die Veranstaltung des Ski-Club Königsbrunn zum 31. Male ausgetragen. „Probleme mit dem Ilsesee nehmen wir zum Anlass, unseren Triathlon neu auszurichten, nämlich breitensportorientiert“, erläutert Manfred Winter.

Erst 1996 initiierte der Post SV einen Triathlon am Augsburger Kuhsee. Katja Mayer übernahm vier Jahre später die Regie und etablierte unter dem Titel „Triathlon-Festival“ ein attraktives Breitensport-Event. Im Jahr 2009 kam der Nachtlauf am Vorabend hinzu. Heuer zum 20. Jubiläum werden am 20. und 21. Juli wieder rund 1700 Teilnehmer erwartet. „Beim Staffel-Wettbewerb können auch Gelegenheitssportler die Faszination eines Triathlons erleben“, meint Mayer.

LEW-Kuhsee-Triathlon in Kürze

Beim Triathlon am 21. Juli (Sonntag) beginnen die Einzelstarter (9.30 Uhr) vor den Staffeln (11.15 Uhr). Es folgen die Kinder-Einzelstarter (13 Uhr) und die Kinder-Staffeln (13.30 Uhr). Der Nachtlauf um den Kuhsee am 20. Juli (Samstag) geht um 21.30 Uhr los. Anmeldungen werden bis zum 17. Juli nur noch für den Staffel-Triathlon und die Kinder-Wettbewerbe angenommen unter www.lew-kuhseetriathlon.de.

