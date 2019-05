18.05.2019

Auf wen trifft der AEV in der Königsklasse?

Am Rande der Weltmeisterschaft in der Slowakei werden die Gruppen der Champions Hockey League ausgelost. Auf die Panther warten starke Gegner

Die Augsburger Panther stehen vor ihrem ersten Auftritt in der Champions Hockey League (CHL). Für den höchsten europäischen Wettbewerb auf Klub-Ebene hat sich die Mannschaft als Dritter der vergangenen Hauptrunde in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) qualifiziert. Am Mittwoch findet am Rande der Weltmeisterschaft in der Slowakei die Auslosung für die Gruppenphase statt. Und jetzt steht auch fest, welche Teams in welche Lostöpfe eingeteilt wurden.

Aus diesen vier Töpfen werden acht Gruppen gezogen. In jeder Gruppe ist jeweils eine Mannschaft aus jedem Topf vertreten. Die nominell stärksten Teams tummeln sich im ersten. Dort sind die Meister der europäischen Topligen versammelt. Aus Deutschland ist also Mannheim am Start. Dazu kommt der schwedische Vizemeister Luleå. Deutschlands Vizemeister München hat es in den zweiten Topf geschafft, Augsburg in den dritten.

Die Eishockey-Exoten treffen sich im vierten Topf. Mannschaften aus Minsk, Cardiff oder Belfast dürften mit dem Gewinn der Champions Hockey League eher wenig zu tun haben.

Bei der Auslosung am Mittwoch in der Slowakei wird es keine deutsch-deutschen Duelle geben. Zwei Vertreter aus einer Liga in der gleichen Gruppe sind ausgeschlossen.

Wer die Auslosung live mitverfolgen will, kann dies im Internet entweder auf der Website der CHL www.championshockeyleague.com oder auf der Facebookseite der CHL. Hier die Übersicht:

Frölunda Indians (Titelverteidiger), Färjestad Karlstad (Schweden), SC Bern (Schweiz) HPK Hämeenlinna (Finnland), Ocelári Trinec (Tschechien), Adler Mannheim (Deutschland), KAC Klagenfurt (Österreich), Luleå Hockey (Schweden)

EV Zug (Schweiz), Kärpät Oulu (Finnland), Bílí Tygri Liberec (Tschechien), EHC Red Bull München (Deutschland), Graz99ers (Österreich) Djurgården Stockholm (Schweden) Lausanne HC (Schweiz) Tappara Tampere (Finnland)

HC Pilsen (Tschechien), Augsburger Panther (Deutschland), Vienna Capitals (Österreich), Skellefteå AIK (Schweden), EHC Biel-Bienne (Schweiz), Lahti Pelicans (Finnland), Mountfield HK (Tschechien), HC Ambrì-Piotta (Schweiz)

Yunost Minsk (Weißrussland), Frisk Asker (Norwegen), HC05 Banska Bystrica (Slowakei), Grenoble (Frankreich), Rungsted Seier Capital (Dänemark), Cardiff Devils (Großbritannien), GKS Tychy (Polen), Belfast Giants (Nordirland) (ako)

