16:33 Uhr

Bauprojekt in Oberhausen: Neue Sporträume für den TSV 1871 Augsburg

Plus Der TSV 1871 Augsburg vergrößert seine Sportanlagen in Oberhausen. Nun verzögert sich das Bauprojekt durch langen Frost. Damit können die Verantwortlichen aber leben.

Von Andrea Bogenreuther

„Es ist ein krasses Gefühl“, sagt Walter Lenz mit einem Schmunzeln, wenn er vor seinem Vereinsbau steht und beobachtet, wie die neuen Sporträume des TSV 1871 Augsburg langsam in die Höhe wachsen. Doch der Vereinsvorsitzende freut sich nicht nur über die Baufortschritte an der Anlage am Meierweg in Oberhausen, er kann auch erleichtert mitteilen, dass das Projekt voll im Kostenrahmen der angestrebten 2,1 Millionen Euro liegt und nur minimal verspätet im Zeitplan. „Wir werden wohl im Dezember eröffnen können und damit vier Wochen später als gedacht aufgrund der langen Frostperiode“, berichtet Lenz.

