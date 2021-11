Dieser Augsburger Sportbeirat muss sich mit heißen Themen beschäftigen

Plus Augsburger Turnhallen und Schwimmbäder haben für das neu gewählte Gremium oberste Priorität. Frauenquote ist gestiegen.

Mit einigen neuen Gesichtern geht der Augsburger Sportbeirat in seine nächste Amtsperiode. Das beratende Gremium der Stadt hat satzungsgemäß nach drei Jahren die Vertreter der Sportvereine neu gewählt. Mit Maike Ebsen (TSV Pfersee), Simone Ferber ( Post SV Augsburg), Mathias Geislinger (Judoklub Augsburg) und Ulla Schedel (SB Delphin) setzten sich vier Neulinge durch. Nicht mehr dabei sind hingegen Alexander Scheurer (Sportverein Bergheim), Wolfgang Taubert (Schachgesellschaft Augsburg), Bruno Seidl (Inklusives Kanuzentrum Augsburg) und Ingrid Taubert (DAV-Sektion Augsburg).