Vorbild Eisbach-Welle: Augsburg bekommt bald eine Surfwelle

Plus Nun sind die finanziellen Weichen gestellt, dass am Lederle-Areal am Plärrer eine sportliche Attraktion entsteht. Interessenskonflikte könnte es trotzdem geben.

Von Andrea Bogenreuther

Viele Jahre haben sich die Planungen hingezogen, doch nun scheint eine neue sportliche Attraktion in Augsburg bald Realität zu werden: die Surfwelle am Senkelbach an der Langemantelstraße in direkter Nachbarschaft zum ehemaligen Lederle-Areal. Nachdem am Montag der Augsburger Sportbeirat in seiner Sitzung mehrheitlich die finanzielle Beteiligung der Stadt an diesem Projekt befürwortet hat, steht laut Vereins Surffreunde Augsburg die Finanzierung.

