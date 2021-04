Augsburger Hannes Aigner zeigt im Kajak Topleistung

Plus Bei allen drei Sichtungsrennen in Markkleeberg bleibt der Olympiastarter aus Augsburg fehlerfrei. Auch Elena Apel und Sideris Tasiadis überzeugen.

Nachdrücklich haben jene deutschen Slalomkanuten, die schon für die Olympischen Spiele qualifiziert sind, bei den DKV-Sichtungen in Markkleeberg gezeigt, dass sie zurecht im Juli nach Tokio fahren. So paddeln Hannes Aigner vom Augsburger Kajak Verein im und Ricarda Funk (Bad Kreuznach) weiterhin auf höchstem Niveau und setzten sich im Kajak Einer unangefochten an der Spitze der deutschen Konkurrenz.

Sämtliche drei Sichtungsrennen fuhr Hannes Aigner ohne Fehl und Tadel und gewann. Als Olympia-Starter war er für die am 6. Mai beginnende Europameisterschaft im italienischen Ivrea schon zuvor qualifiziert. „Schön, wenn man zeigen kann, was man drauf hat, wer der Platzhirsch ist“, resümierte der 32-Jährige, auch wenn er nicht sicher ist, wie er die Leistungen einordnen kann. „Ich weiß noch nicht, welchen Wert die Ergebnisse im internationalen Vergleich haben.“ Dennoch ist er zuversichtlich für die EM in zwei Wochen und die letzten drei Monate Vorbereitung, die bis zu Olympia noch vor ihm liegen.

Im Canadier Einer dominieren die Augsburgerin Elena Apel und Andrea Herzog aus Leipzig

Bei den Frauen im Canadier Einer gab es das gewohnte Bild. Neben Andrea Herzog aus Leipzig gehört hier Elena Apel von Kanu Schwaben Augsburg hier zu den überragenden Paddlerinnen in dieser Bootsklasse. Nach einem Sieg am ersten Tag belegte Apel jeweils zwei zweite Plätze hinter Herzog. Bei den C1-Männern sind die vorqualifzierten Paddler Sideris Tasiadis (Kanu Schwaben Augsburg) und Franz Anton (Leipzig) nach wie vor das Maß aller Dinge.

Elena Apel von den Kanu Schwaben Augsburg wird bei der EM in Ivrea sowohl im Kajak Einer als auch im Canadier Einer für das deutsche Team an den Start gehen. Foto: Uta Büttner

Beide fuhren im ersten Rennen auf die Hundertstel die gleiche Zeit, allerdings kassierte Tasiadis vier Strafsekunden wegen Torstabberührung. Im zweiten Rennen verpasste der Augsburger ein Tor gleich ganz, dafür gelang ihm im dritten Rennen ohne Fehler in der schnellsten Zeit eine Wiedergutmachung. Zur EM müssen Tasiadis und Anton im Gegensatz zu den schon feststehenden Olympia-Startern bereits Höchstleistung zeigen, weil der Quotenplatz für Deutschland noch aussteht.

Kanutin Ricarda Funk zeigt sich trotz ihrer drei Siege selbstkritisch

Dreifache Siegerin im Kajak Einer der Frauen war Ricarda Funk, die wie Doppelstarterin Elena Apel in den Sichtungen außer Konkurrenz fuhr, aber ihre Favoritenrolle bestätigte – und sich dennoch selbstkritisch zeigte. „Ich bin auf einem guten Weg. Es ist aber noch nicht das, was ich gern hätte. Also ich habe noch ein bisschen Arbeit vor mir“, so Funk. (mit pm)

Die vorläufigen Nationalteams für die EM (vorbehaltlich der Nominierung am Montag):

C1-Männer: Sideris Tasiadis (Kanu Schwaben Augsburg, Franz Anton (KC Leipzig), Timo Trummer (KC Leipzig)

C1- Frauen: Andrea Herzog (KC Leipzig), Elena Apel (Kanu Schwaben Augsburg), Lena Stöcklin (KC Leipzig)

K1-Männer: Hannes Aigner (Augsburger Kajak Verein), Tim Maxeiner (KV Wiesbaden), Stefan Hengst (KR Hamm)

K1-Frauen: Ricarda Funk (KSV Bad Kreuznach), Elena Apel (Kanu Schwaben Augsburg), Cindy Pöschel (KC Leipzig)

