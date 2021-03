11:14 Uhr

Augsburger Kanuten müssen auf Slalom-Rennen in Lofer verzichten

Wie schon so viele andere Kanuslalom-Rennen zuvor, ist auch die traditionsreiche Veranstaltung an Christi-Himmelfahrt auf der Saalach nun abgesagt.

Von Marianne Stenglein

Wieder ein Rückschlag für die jungen Augsburger Slalomkanuten, die seit Monaten auf ihren ersten Wettkampf warten: Bereits zum dritten Mal sind die Slalom-Rennen zum Deutschland-Cup/U-18 im österreichischen Lofer abgesagt worden. Somit fällt ein weiterer Wettkampf aus, auf den sich die Kanuten der beiden Augsburger Vereine AKV und Kanu Schwaben Hoffnungen gemacht hatten, da sie jedes Jahr an diesen traditionsreichen Rennen an Christi-Himmelfahrt auf der Saalach teilgenommen hatten.

Ohne Spaß und Geselligkeit ist die Sportart Kanuslalom kaum möglich

Die Organisatoren in Lofer hatten sich die Entscheidung nicht leicht gemacht. „Der Wettkampf in Lofer auf der Naturstrecke der Saalach ist etwas ganz Besonderes. Zu sehen, wie die Spitzenathleten diese Wildwasser-Strecke meistern, am Ufer mit zu laufen und zu erfühlen, was es bedeutet, das Wasser richtig zu lesen und zu nutzen sowie die eigenen Fehler zu erkennen und zu lernen – das ist die wesentliche Bedeutung dieses Wettkampfes“, so der Veranstaltungsleiter Helmut Bär. Doch dies alles sei in Pandemie-Zeiten nicht möglich. „Ein Wettkampf nur für Zahlen und Ergebnisse reduziert unsere Sportart“, begründet Bär die Absage. „Ohne den Spaß an der Bewegung und an der Geselligkeit ist es nicht möglich, auf Dauer diesen Sport auszuüben.

Quarantäne-Angst beim Begleittross der Kanuten

Da das österreichische Bundesland Salzburg derzeit besonders von der Corona-Pandemie betroffen ist, wäre es nicht ausgeschlossen, dass selbst bei einer Kennzeichnung des Wettkampfs als Spitzensportveranstaltung kurzfristig für den „Begleittross“ (Betreuer, Trainer, Wasserrettung, Kampfrichter, Organisationsteam usw.) Quarantäne angeordnet werden könnte. Zudem sei insbesondere für junge Sportler „ohne Kaderstatus“ ein Training nur unzureichend möglich.

So folgte nach Gesprächen mit allen Beteiligten, darunter auch dem Bayerischen Kanu Verband (BKV), die Entscheidung, dass unter den gegebenen Umständen der Wettkampf nicht durchgeführt werden kann. Ob es in Sommer 2021 die Möglichkeit gibt, einen Wettkampf auszurichten, wird geprüft und zu gegebener Zeit bekannt gegeben.

