Augsburger Kanuten überzeugen im Team

Hannes Aigner und Elena Apel holen Edelmetall beim Teamwettbewerb in Frankreich, im Einzel läuft es dagegen nicht so gut

Von Von Andrea Bogenreuther

Wer in zwei Bootsklassen international startet, hat auch doppelte Chance auf sportlichen Erfolg. So geschehen gerade eben bei der Slalomkanutin Elena Apel von Kanu Schwaben Augsburg. Die 20-Jährige hatte sich bei den nationalen Ausscheidungen sowohl im Canadier Einer als auch im Kajak Einer der Frauen einen Platz im Nationalteam erkämpft. Somit durfte sie bei der Europameisterschaft im französischen Pau in beiden Disziplinen an den Start gehen – und kehrte mit zwei Silbermedaillen aus den Teamwettbewerben zurück.

An der Seite von Jasmin Schornberg und Ricarda Funk war Elena Apel erst im Kajak Einer erfolgreich, eineinhalb Stunden später belegte sie mit Jasmin Schornberg und Andrea Herzog wieder Platz zwei im Canadier Einer. „Zwei Medaillen in der Mannschaft sind heftig. Vor allem, weil wir beides neue Teams waren und nicht wussten, ob wir das schaffen“, freute sich Apel über ihre EM-Premiere. Für sie waren die zwei Mannschaftsmedaillen schließlich auch eine Art Versöhnung für das Ausscheiden in den Einzelrennen, das sie mit Blick auf die hochklassige Konkurrenz ganz trocken kommentierte: „Willkommen in der Leistungsklasse.“

Fokus liegt auf Weltcup und Weltmeisterschaft

Auch für Florian Breuer – neben Sideris Tasiadis und Franz Anton der Neuzugang im deutschen C1-Männer-Trio – lief die EM unter der Prämisse, international Erfahrung zu sammeln. Der 22-jährige Paddler des Augsburger Kajak Vereins hatte aufgrund gesundheitlicher Probleme fast ein Jahr mit dem Sport pausieren müssen. Deshalb zog Florian Breuer trotz seines frühen Ausscheidens im Vorlauf zum Halbfinale ein positives Fazit: „Grundsätzlich habe ich solide Läufe gezeigt. Im Großen und Ganzen bin ich persönlich zufrieden und blicke nun auf die Weltcups und die WM.“

Auf diese Wettkämpfe wird auch sein Vereinskollege und amtierender Weltmeister im Kajak Einer der Männer, Hannes Aigner, seinen Fokus legen und die EM schnell abhaken. Denn schon im Teamwettbewerb hätte es besser laufen können. Denn nach einem Protest der Slowenen wurde den deutschen K1-Männern mit Hannes Aigner, Sebastian Schubert und Stefan Hengst statt Silber nur Bronze verliehen. Dazu lief es für den AKV-Kanuten auch in den Einzelrennen nicht optimal. Als einziger deutscher Kajakfahrer, der überhaupt das Finale der besten 15 erreicht hatte, berührte Aigner zwei Torstangen, kassierte vier Strafsekunden und landete schließlich auf Platz 13.

„Es war eine extrem schwierige Strecke. Sie ist sehr wechselhaft. Da fehlt mir einfach die Erfahrung auf der Strecke, um konstant gute Läufe zu fahren“, sagte Hannes Aigner selbstkritisch. Trotzdem ist der 30-jährige Augsburger mit dem Ergebnis zufrieden: „Ich habe gesehen, dass ich mit der Spitze ganz gut mithalten kann, aber mit dem vielen Training und der kurzen Vorbereitung auf den Wettkampf fehlte mir einfach die Konstanz bei dieser EM.“ (klan, pm)

