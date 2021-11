Augsburger Panther

12:28 Uhr

Panther-Verteidiger Graham verzückt die Fans des AEV

Plus Mit 18 Vorlagen in 18 Partien führt der Kanadier die Verteidigerwertung der Liga an. Der 27-Jährige erklärt, warum er so brillant Schlittschuh laufen kann.

Von Milan Sako

Die Augsburger Panther und der Augsburger EV hatten in ihrer nun schon 143 Jahre dauernden Geschichte großartige Verteidiger in ihren Reihen. So wie die Füssener Legende Paul Ambros, dessen Trikot unter dem Hallendach des Curt-Frenzel-Stadions hängt. Oder der Russe Andrei Skopintsev, der in der Saison 1995/96 für die Panther in der Deutschen Eishockey Liga mit zehn Toren und zwanzig Vorlagen brillierte. Der heute 50-jährige Skopintsev spielte später in der NHL für die Tampa Bay Lightning oder auch die russische Nationalmannschaft.

