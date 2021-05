Vertragsverlängerungen beim AEV: Die Panther halten zwei Aufsteiger

Die zwei jungen Angreifer Marco Sternheimer und Maximilian Eisenmenger bleiben ein weiteres Jahr in Augsburg. Und noch eine Nachricht dürfte die Pantherfans freuen.

Allzu viele positive Aspekte brachte die abgelaufene Eishockey-Saison der Panther mit dem Verpassen der Playoffs nicht. Die beiden jungen Stürmer Marco Sternheimer und Frankfurt-Neuzugang Maximilian Eisenmenger jedoch zählten zu den positiven Überraschungen. Wenig verwunderlich also, dass der Klub aus der Deutschen Eishockey-Liga die Vertragsverlängerung mit beiden Akteuren nun bekannt gab. Die neuen Kontrakte gelten für ein Jahr.

Als Zuckerl von Bundestrainer Toni Söderholm erhielten beide die Chance in der allerersten Vorbereitungsphase der deutschen Nationalmannschaft auf die WM in Riga einige Einheiten und zwei Spiele im Nationaldress zu absolvieren.

Sternheimer macht Fortschritte im AEV-Dress

Der gebürtige Augsburger Sternheimer schaffte 2017 den Sprung aus dem DNL-Team zu den Männern und kommt auf bisher 132 Einsätze in der höchsten deutschen Liga. Der Leistungssprung in der vergangene Saison schlägt sich mit zehn Scorerpunkten in 37 Einsätzen der abgelaufenen Saison nieder. Eisenmenger verbuchte vier Tore und sechs Vorlagen und bestritt alle 38 Partien. Der neue Coach Mark Pederson freut sich auf die Zusammenarbeit mit den Jung-Nationalspielern: „Auch wenn Marco Sternheimer und Maximilian Eisenmenger in der kommenden Saison keine U23-Plätze in unserem Kader mehr besetzen, so genießen sie dennoch unser uneingeschränktes Vertrauen. Beide sind völlig unterschiedliche Spielertypen, aber ähnlich talentiert und sehr entwicklungsfähig.“

Panther starten wieder beim Dolomitencup

Die Panther nehmen vom 13. bis 15. August wieder am Dolomitencup in Neumarkt teil. Das Turnier wird bereits zum 15. Mal ausgetragen. Der AEV trug sich bereits fünf Mal in die Siegerliste ein. Zahlreiche Mannschaften aus Deutschland, Tschechien, Österreich, Norwegen, Italien, Frankreich und der Schweiz haben in den vergangenen 14 Jahren am Dolomitencup teilgenommen. Namhafte Teams nutzten das Turnier im italienischen Südtirol für ihre Saisonvorbereitung. Nach der pandemiebedingten Absage im Vorjahr wird das Turnier heuer wieder in der modernen Würtharena von Neumarkt ausgetragen.

Als erster Club gab nun Augsburg die Zusage zur Teilnahme. Im Finalspiel von 2019 gegen den damaligen Schweizer Meister SC Bern behielten die Panther unterstützt von zahlreichen Fans mit 4:3 n.V. die Oberhand und feierten ihren bereits fünften Titel nach 2013, 2014, 2016 und 2018.

Konkrete Infos zu einer möglichen Wiederzulassung von Zuschauern ins Stadion, möglichen Hygieneauflagen sowie dem damit verbundenen Ticketing seitens des Veranstalters folgen in den kommenden Wochen. Aktuell ist jedoch nicht davon auszugehen, dass es zu Geisterspielen kommen muss. Verlässliche Kapazitäten stehen allerdings zu diesem Zeitpunkt noch nicht fest.

Lesen Sie dazu auch:

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.