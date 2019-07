vor 59 Min.

Augsburger Quartett startet in Berlin

Augsburger Leichtathleten haben bei der Deutschen Meisterschaft in der Hauptstadt gute Chancen

Von Von Rainer Einfeldt

Berlin ist am Wochenende der Sportnabel Deutschlands, denn in der Hauptstadt werden gleichzeitig zehn Deutsche Meisterschaften ausgetragen. Bei den Leichtathleten sind auf der blauen Bahn des Olympiastadions auch vier Starter aus Augsburg dabei: Bayerns Sprint-As Alexandar Askovic, die Bereitschaftspolizistin Kirsten Hirscher, die Studentin Julia Stuhler und Sonja Keil.

Der 21-jährige Askovic von der LG Augsburg (Heimverein TSV Schwaben) kämpft bereits am Samstag um den Titel über die 100 Meter. „Ich bin gut drauf. Gerade bin ich in Regensburg noch bayerischer U23-Meister über die 200 Meter geworden. Leider hat meine gelaufene Jahresbestzeit von 21,58 Sekunden nicht ausgereicht, um auch in Berlin über die 200 Meter starten zu können. Nach meiner Rückkehr von der Universiade will ich es nun in Berlin wissen“, gibt sich Askovic als Deutscher Hochschulmeister über 100 Meter kämpferisch. Er hofft, seine Bestzeit von 10,37 Sekunden verbessern zu können.

Da wo der Sprinter hin will, ins Finale, ist Kerstin Hirscher bereits angelangt. Die süddeutsche Meisterin über die 1500 Meter und bayerische Meisterin über 800 und 1500 Meter steht bereits im Endlauf über die 1500 Meter in Berlin. „Dass es keine Vorläufe gibt, ist der strengen und hohen Qualifikationsnorm geschuldet. Mein Ziel ist es, einen sehr guten Platz zu belegen und meine Bestzeit von 4:18,00 Minuten zu unterbieten. Die Form ist gut und ich traue mir einiges zu“, sagt die 30-jährige Neusässerin, die von der TGVA zu Quelle Fürth wechselte.

Außenseiterinnen sind die 22-jährige Augsburger Studentin Julia Stuhler (TSV Schwabmünchen) und Sonja Keil (LG Augsburg) über die 400 Meter Hürden. Stuhler, die gerade bayerische U23- Meisterin über die 400 Meter und 400 Meter Hürden wurde, ist eine große Hoffnung für die Zukunft. Sonja Keil verfügt über mehr Erfahrung, war aber einige Zeit verletzt. (ref)

